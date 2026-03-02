Después del Zonda, baja la temperatura en Mendoza: así estará el tiempo este martes
Desde Contingencias Climáticas anticiparon una jornada estable para la provincia de Mendoza, aunque mucho más agradable.
Después de una jornada muy calurosa en Mendoza, con presencia de viento Zonda, las condiciones cambian este martes. Según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, será una jornada con nubosidad variable y disminución de la temperatura, con una mínima de 19ºC y una máxima de 29ºC.
Así estará el tiempo este martes en Mendoza
- Viento: viento leve del sector sur durante la mañana, principalmente en la zona Este, hasta las 12. Luego, rotación hacia el noreste, con circulación leve en la zona Sur, persistiendo hasta las 21.
- Nubosidad: amanece algo nublado en la zona Este, mejora y queda despejado hacia el resto de la jornada.
- Alta Montaña: tiempo bueno en general y cielo despejado.
El pronóstico para los próximos días
Las tormentas vuelven recién el miércoles, cuando también se esperan precipitaciones en la cordillera. El jueves se anticipa un marcado descenso de la temperatura, con apenas 23ºC de máxima. Además, se indica la posibilidad de lluvias y tormentas aisladas.