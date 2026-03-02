Después del Zonda, baja la temperatura en Mendoza: así estará el tiempo este martes

Así estará el tiempo este martes en Mendoza

Viento: viento leve del sector sur durante la mañana, principalmente en la zona Este, hasta las 12. Luego, rotación hacia el noreste, con circulación leve en la zona Sur, persistiendo hasta las 21.

Nubosidad: amanece algo nublado en la zona Este, mejora y queda despejado hacia el resto de la jornada.

amanece algo nublado en la zona Este, mejora y queda despejado hacia el resto de la jornada. Alta Montaña: tiempo bueno en general y cielo despejado.

El pronóstico para los próximos días

Las tormentas vuelven recién el miércoles, cuando también se esperan precipitaciones en la cordillera. El jueves se anticipa un marcado descenso de la temperatura, con apenas 23ºC de máxima. Además, se indica la posibilidad de lluvias y tormentas aisladas.