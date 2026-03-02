Vientos fuertes y tormentas en Mendoza: cuáles fueron los departamentos más afectados

Defensa Civil informó 21 intervenciones entre la tarde y la noche, con mayor impacto en el Gran Mendoza y el Este.

Las ráfagas de viento y las tormentas afectaron principalmente al Gran Mendoza y el este provincial.

El viento Zonda que había sido anticipado se hizo presente durante la jornada del lunes en gran parte de Mendoza, con mayor intensidad en la zona Este y condiciones leves a moderadas en el Gran Mendoza. En áreas rurales del Este, la visibilidad se redujo por polvo en suspensión, mientras que hacia la tarde-noche comenzaron a desarrollarse tormentas, algunas de ellas con fuerte actividad.

En el área metropolitana, las ráfagas comenzaron a sentirse con mayor fuerza alrededor de las 18.30, en línea con el pronóstico que advertía sobre posibles precipitaciones intensas e incluso caída de granizo.

En ese contexto, la Dirección Provincial de Defensa Civil emitió un reporte de novedades que abarca desde las 12:00 hasta las 21:30 del 2 de marzo de 2026, con un total de 21 intervenciones en distintos departamentos de la provincia.

Los departamentos más afectados Según el informe, Guaymallén fue el departamento más afectado, con nueve incidentes registrados, entre ellos cinco árboles caídos, dos cables caídos y dos postes derribados. Le siguieron La Paz y Junín, ambos con tres novedades cada uno. En La Paz se reportaron dos árboles caídos y un derrumbe parcial de pared, mientras que en Junín hubo dos ramas caídas y un árbol caído.

En Godoy Cruz se registraron dos árboles caídos, al igual que en Las Heras, donde también se contabilizaron dos intervenciones por caída de árboles. En tanto, en Capital se reportó la caída de una rama, mientras que en Maipú se informó un transformador en corto.