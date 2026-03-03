Destruidas: el impacto de las tormentas en las calles de Las Heras

Vecinos advierten por el mal estado de las calles y las dificultades para circular. La imagen se repite en toda la provincia.

Un video evidencia el grave deterioro de las calles en Mendoza.

Un video enviado por lectores a MDZ muestra el estado en el que quedaron las calles luego de las últimas tormentas en Mendoza, con imágenes que reflejan un deterioro significativo y dificultades para transitar. El registro fue captado en la intersección de 9 de Julio y Vicente Gil, en Las Heras, donde se observan profundos pozos y sectores prácticamente intransitables para los vehículos.

Según se aprecia en las imágenes, el paso constante de autos y las lluvias intensas agravaron el estado del asfalto, generando complicaciones tanto para conductores como para peatones.

Pasé y miré: así quedaron las calles en Las Heras después del temporal Calles dañadas y problemas para circular en toda la provincia Esta situación no es aislada y se repite en distintos departamentos de Mendoza, donde las tormentas recientes dejaron calles muy deterioradas. En varios sectores, circular se volvió cada vez más complejo, ya que los conductores deben maniobrar constantemente para esquivar pozos y evitar daños en los vehículos.