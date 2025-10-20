El Quini 6 volvió a sortear millones: los resultados del domingo 19 de octubre

El sorteo del Quini 6 de este domingo volvió a generar expectativa con más de 7.300 millones de pesos en juego y varios ganadores en la modalidad Siempre Sale.

El sorteo 3315 del Quini 6 dejó nuevos ganadores, aunque los pozos más grandes volvieron a quedar vacantes. En total, más de 7.300 millones de pesos estaban en juego, con miles de apostadores participando en todo el país.

Así salió el sorteo del 19 de octubre de 2025 En la modalidad Tradicional, los números sorteados fueron 21, 17, 43, 00, 39 y 14. El pozo, de más de 2.000 millones de pesos, quedó vacante y se acumulará para el próximo sorteo.

En la Segunda Vuelta, los números ganadores fueron 26, 33, 44, 41, 21 y 06, con un pozo superior a 1.000 millones de pesos. Tampoco hubo ganadores con seis aciertos, aunque varios apostadores obtuvieron premios menores.

quini.jpg El pozo del Siempre Sale tuvo 13 ganadores que se repartieron más de 315 millones de pesos. Foto: Archivo La Revancha y el Siempre Sale La modalidad Revancha sorteó los números 15, 03, 29, 36, 39 y 22, con un pozo de más de 3.700 millones de pesos, pero nuevamente no hubo ganadores.

En cambio, la suerte apareció en el Siempre Sale, que puso en juego 315 millones de pesos. Los números favorecidos fueron 22, 23, 29, 01, 35 y 24, y 13 apostadores acertaron cinco números, llevándose más de 24 millones de pesos cada uno. Los ganadores son de Santa Fe (4), Entre Ríos (2), Capital Federal (2), Río Negro (2), Buenos Aires (2) y Córdoba (1).