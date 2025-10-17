Quién es Alejandro Fracaroli, el investigador argentino del Conicet que está desaparecido en Alemania

El científico cordobés de 44 años fue visto por última vez el lunes pasado, en la ciudad de Karlsruhe, donde residía desde el mes de septiembre.

El investigador argentino estaba realizando una investigación en Química en un instituto alemán.

Quién es el investigador del Conicet que está desaparecido Se trata de Alejandro Matías Fracaroli (44), un científico cordobés que se encontraba realizando una investigación en el Instituto Tecnológico de Karlsruhe (KIT), un centro dedicado a la nanotecnología.

Fracaroli es investigador del Conicet, docente de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) e integrante del Departamento de Química Orgánica de la UNC y del Instituto de Investigaciones en Físico-Química de Córdoba (INFIQC).

La desaparición de Fracaroli El científico cordobés de 44 años fue visto por última vez el pasado lunes 13 de octubre. Según informó La Voz, ese mismo día, Fracaroli mantuvo una videollamada con su pareja, Gabriela Furlan. Sin embargo, por la tarde su celular se apagó y no se supo nada más de él.

investigador Conicet desaparecido X Infobae detalló que, el lunes, el investigador salió de su trabajo en el campus universitario y se subió a un colectivo que conecta el complejo con la ciudad. La familia del científico denunció la desaparición de Fracaroli ante la embajada argentina en Berlín y el consulado en Frankfurt.