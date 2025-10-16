Buscan desesperadamente a un investigador argentino del Conicet que desapareció en Alemania

Se trata del científico cordobés Alejandro Matías Fracaroli, quien fue visto por última vez el lunes en la ciudad de Karlsruhe.

El investigador argentino estaba realizando una investigación en Química en un instituto alemán.

Un investigador argentino del Conicet, identificado como Alejandro Matías Fracaroli, desapareció el lunes pasado en la ciudad de Karlsruhe, Alemania. Según trascendió, estaba realizando una investigación en Química en un instituto alemán.

El científico cordobés de 44 años fue visto por última vez el pasado lunes 13 de octubre, a las 19, en Karlsruhe, donde residía desde septiembre de 2025. Según informó La Voz, ese mismo día, Fracaroli mantuvo una videollamada con su pareja, Gabriela Furlan. Sin embargo, por la tarde su celular se apagó y no se supo nada más de él.

Infobae detalló que, el lunes, el investigador salió de su trabajo en el campus universitario y se subió a un colectivo que conecta el complejo con la ciudad. La familia del científico pide colaboración con la difusión de los números habilitados para recibir información: +34 634 64 10 75 y +49 15560587656.

Quién es Alejandro Fracaroli El científico cordobés de 44 años es investigador del Conicet, docente de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) e integrante del Departamento de Química Orgánica de la UNC y del Instituto de Investigaciones en Físico-Química de Córdoba (INFIQC).