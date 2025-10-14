Beca "Joven Embajador Mendocino" 2025: un año de intercambio en Alemania

La beca es por un año de estudios en Alemania para jóvenes mendocinos: formación, idioma, escuelas anfitrionas y proyectos locales de impacto hoy.

El programa consiste en un intercambio cultural y educativo de un año en Alemania

AFS Programas Interculturales Argentina y Uruguay anuncia la apertura de la Beca Total “Joven Embajador Mendocino – Gerhard Müller” 2025, que permitirá a un estudiante de la provincia de Mendoza cursar un año escolar en Alemania con todos los gastos cubiertos.

La iniciativa se realiza en honor al legado de Gerhard Müller, exparticipante alemán de AFS en Mendoza, y busca promover el entendimiento intercultural y la formación de ciudadanos globales.

Sobre la beca El programa consiste en un intercambio cultural y educativo de un año en Alemania, con hospedaje en casa de una familia anfitriona, inscripción en una institución educativa local y acompañamiento permanente durante la experiencia.

El ganador viajará en el ciclo Invierno 2026, viviendo la experiencia completa de un intercambio internacional.

Requisitos principales Haber nacido entre el 1 de marzo de 2008 y el 1 de marzo de 2011. Contar con pasaporte vigente hasta diciembre 2027.

Ser estudiante regular de un colegio secundario de la provincia de Mendoza. Promedio escolar superior a 7 en sus calificaciones de 2024.

Inglés A1 básico.

Alemán básico (Recomendable pero no excluyente).

Comprometerse a participar de una actividad local de pre selección el 15 de noviembre 2025.

Comprometerse a completar el portfolio para la participación del programa antes del día 05 de diciembre 2025 Etapas de selección Inscripción online: los interesados deberán completar el formulario disponible en la web de AFS AFS Programas Interculturales Preselección local (15 de noviembre de 2025): jornada evaluativa organizada por voluntarios de AFS en Mendoza y San Rafael. Lugar a definir.

en Mendoza y San Rafael. Lugar a definir. Selección de finalistas: entrevistas personales y familiares, postulación al programa escolar anual en Alemania y elaboración de un video de presentación para la familia anfitriona.

y elaboración de un video de presentación para la familia anfitriona. Selección final: la Oficina Central de AFS Argentina compartirá los materiales con AFS Alemania, que definirá al ganador. Qué incluye la beca Pasaje aéreo internacional.

Alojamiento y comidas en familia anfitriona alemana.

Inscripción escolar en Alemania .

. Actividades de preparación antes, durante y después del programa.

Tutoría, seguro médico y asistencia permanente.

Gestión administrativa y apoyo en visado. Gastos a cargo de la familia del becado. La tramitación de visa y pasaporte, traslados internos, útiles escolares y gastos personales del estudiante.