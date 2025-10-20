Tres personas fueron detenidas por el robo de un café en Ciudad de Mendoza

El robo de una caja registradora en un café de Ciudad llevó a la detención de tres sujetos horas después de registrarse el hecho.

El robo de un conocido café en el barrio Cívico de Ciudad de Mendoza conmocionó la zona durante la mañana de este lunes. Horas después de que se perpetrara el hecho, se efectuó la detención de tres personas, las que ya contaban con antecedentes delictivos.

Cómo fue el robo A las 4.30 de este lunes, la entrada de varios sujetos al local por una ventana en el frente del mismo disparó la alarma de seguridad, alertando a la policía.

Según relató el padre del dueño del comercio a MDZ, el vidrio que rompieron los malvivientes es el único que no toman las cámaras de seguridad, insinuando que los sujetos conocían este punto ciego del local, ubicado en el cruce de las calles Pedro Molina y España.

El hombre consultado indicó que lo único que se llevaron los sospechosos fue la caja registradora. La misma fue hallada, abandonada frente al edificio de los Tribunales Federales, vacía. El consultado indicó que en ella habría aproximadamente 20.000 pesos.

image Tres detenidos tras el robo Horas después de que se registrara el hecho, efectivos de la policía detuvieron a tres sospechosos por el robo: Un hombre de 26 años, con múltiples aprehensiones por hurtos y contravenciones, mayoritariamente ocurridos este año.