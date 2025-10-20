Se metieron por el punto ciego de las cámaras y se llevaron la caja registradora de un conocido café de Ciudad

Rompieron una ventana para entrar en un conocido café de Ciudad y llevarse la caja registradora. El local está ubicado en una concurrida zona de la capital.

El agujero en la ventana por el que se metieron a robar el café capitalino.

Un conocido café de la Ciudad de Mendoza amaneció este lunes con un gran agujero en una de sus ventanas. Por este mismo, delincuentes habrían entrado al local y sustraído la caja registradora antes de que llegaran los trabajadores del lugar para comenzar su jornada laboral.

Cómo fue el robo en Ciudad Según relató el padre del dueño del comercio a MDZ, el vidrio que rompieron los malvivientes es el único que no toman las cámaras de seguridad, insinuando que los sujetos conocían este punto ciego del local, ubicado en el cruce de las calles Pedro Molina y España.

Caja registradora abandonada y miles de pesos robados Sobre lo robado, el hombre indicó que lo único que se llevaron los sospechosos fue la caja registradora. La misma fue hallada, abandonada frente al edificio de los Tribunales Federales, vacía. El consultado indicó que en ella habría aproximadamente 20.000 pesos.