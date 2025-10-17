Presenta:

¿Inteligencia Artificial o realidad? El hilarante café de Palermo que se volvió viral en redes

En el insolito video, el cliente explica que había ido a probar el nuevo café de temporada, que se tomaba en un tomate.

El video revolucionó las redes.

En las últimas horas se volvió viral un hilarante video que revolucionó las redes. En el, se ve a un cliente tomando café de especialidad en un tomate. "En Palermo todo es posible", dice la descripción.

En el video, el cliente explica que había ido a probar el nuevo café de temporada de Cuervo Café, un local ubicado en el corazón de Palermo Soho. Agrega que, para producirlo, usaban "tomates biodinámicos, sin pesticidas, y los rellenan con café de especialidad".

"Lo loco es que posta combina", asegura, mientras mira a la cámara y deja ver un poco el interior de la peculiar taza. "Es ácido, es fresco, tiene notas a tierra, es una experiencia", agrega convencido. El video tiene la marca de agua "elcansiller", haciendo referencia a la famosa cuenta de X.

Mirá el hilarante video del café en tomate

video IA tomate café

¿IA o realidad?

De inmediato, la gente comenzó a cuestionar en los comentarios si el video era real o si había sido realizado con Inteligencia Artificial. Si estas personas ingresaron a la cuenta que había publicado el video, encontrarían la respuesta: Leandro Craba, el usuario que subió el contenido, tiene como descripción "Artista IA" y se dedica a crear y publicar videos que parecerían ser reales por la calidad con la que están hechos.

