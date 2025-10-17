¿Inteligencia Artificial o realidad? El hilarante café de Palermo que se volvió viral en redes
En el insolito video, el cliente explica que había ido a probar el nuevo café de temporada, que se tomaba en un tomate.
En las últimas horas se volvió viral un hilarante video que revolucionó las redes. En el, se ve a un cliente tomando café de especialidad en un tomate. "En Palermo todo es posible", dice la descripción.
En el video, el cliente explica que había ido a probar el nuevo café de temporada de Cuervo Café, un local ubicado en el corazón de Palermo Soho. Agrega que, para producirlo, usaban "tomates biodinámicos, sin pesticidas, y los rellenan con café de especialidad".
Te Podría Interesar
"Lo loco es que posta combina", asegura, mientras mira a la cámara y deja ver un poco el interior de la peculiar taza. "Es ácido, es fresco, tiene notas a tierra, es una experiencia", agrega convencido. El video tiene la marca de agua "elcansiller", haciendo referencia a la famosa cuenta de X.
Mirá el hilarante video del café en tomate
¿IA o realidad?
De inmediato, la gente comenzó a cuestionar en los comentarios si el video era real o si había sido realizado con Inteligencia Artificial. Si estas personas ingresaron a la cuenta que había publicado el video, encontrarían la respuesta: Leandro Craba, el usuario que subió el contenido, tiene como descripción "Artista IA" y se dedica a crear y publicar videos que parecerían ser reales por la calidad con la que están hechos.