Viral: el pájaro "cul..." que ataca a los estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba

Un video que muestra una secuencia de los ataques que un pájaro hace a estudiantes de la Universidad de Córdoba se volvió viral en las últimas horas.

Viral: el pájaro "cul..." que ataca a los estudiantes de la UNC

Un curioso episodio se volvió viral en las últimas horas: un pájaro que nidifica en los árboles cercanos a la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba se convirtió en toda una celebridad por su actitud agresiva hacia los estudiantes que cruzan su territorio.

El video, difundido por la cuenta "Only in Córdoba", muestra al ave lanzándose en picada contra la cabeza de estudiantes y transeúntes desprevenidos. En las imágenes, el texto advierte con humor: “Cuidado con el guardián de Ciudad Universitaria”.

Según especialistas, se trata de una calandria, una especie conocida por su fuerte instinto de protección, sobre todo en temporada de cría. En ese período, defienden su nido con determinación frente a cualquier amenaza.

Un apodo bien cordobés y viral En redes sociales, los usuarios se divirtieron con la situación y dejaron todo tipo de comentarios: algunos aseguraron que el pájaro “los apura para que no lleguen tarde a clase”, mientras que otros bromean diciendo que “si te ataca, aprobás la materia seguro”.

Lo cierto es que el video se volvió viral por el particular apodo que le pusieron al ave que revolotea por la facultad de Lenguas de la UNC. Lo llaman "El guardián" pero también el "pájaro culiado", utilizando este adjetivo típicamente cordobés. Algunos jóvenes compartieron sus videos en TikTok, y aseguran que el ave "no perdona".