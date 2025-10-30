Conmoción: murió el nene que fue aplastado por un arco de handball en Quilmes

El nene de 9 años que había sufrido un grave golpe en la cabeza por la caída de un arco en Argentino de Quilmes murió tras dos días de internación.

El hecho ocurrió el martes por la noche. Benicio, jugador de básquet infantil del club, estaba jugando con amigos cuando se trepó a un arco de handball. La estructura cedió y cayó sobre él, golpeándolo en la cabeza. El impacto le provocó un traumatismo craneoencefálico severo, hemorragia otorrino-faríngea y paro cardiorrespiratorio.

El nene fue atendido de urgencia en el Hospital Isidoro Iriarte de Quilmes y, tras ser estabilizado, fue trasladado al Hospital El Cruce, en Florencio Varela. A pesar del esfuerzo médico, su estado era irreversible. Según confirmó la agencia Noticias Argentinas, Benicio se descompensó este jueves al mediodía y murió.

El comunicado del club sobre la muerte del niño en Quilmes El club emitió un comunicado en redes sociales: “Lamentamos el fallecimiento del joven Benicio Farji, integrante de nuestro plantel de básquet infantil. Acompañamos a sus familiares, amigos y compañeros en este difícil momento, expresando nuestras más sinceras condolencias por la irreparable pérdida”.

Comunicado del club Como señal de duelo, Argentino de Quilmes suspendió todas sus actividades hasta el lunes 3 de noviembre inclusive.