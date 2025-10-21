La vida amorosa de Dua Lipa tiene sello argentino

Un libro escrito por un argentino se convirtió en el hilo invisible que unió a Dua Lipa y Callum Turner.

Dua Lipa leyó un libro y el destino hizo el resto. Entre risas, páginas compartidas y una sincronía inesperada, la cantante y Callum Carter encontraron algo más que una coincidencia literaria. Su historia de amor nació gracias a “Fortuna”, la novela del escritor argentino Hernán Díaz, una obra que conecta el dinero, el poder y la fragilidad humana.

Dua Lipa y una gran coincidencia El encuentro ocurrió en Los Ángeles, durante el cumpleaños de un amigo en común. Ambos estaban leyendo el mismo libro, y al hablar de él se dieron cuenta de que habían terminado el mismo capítulo al mismo tiempo. Esa chispa los unió de inmediato. A partir de ahí, el diálogo se extendió más allá de las páginas y marcó el inicio de una conexión auténtica.

“Fortuna” no es una historia de amor, pero tiene el poder de unir a quienes buscan sentido en medio del caos moderno. Hernán Díaz, su autor, explora cómo el dinero moldea las relaciones, la memoria y hasta las emociones. La novela, ganadora del premio Pulitzer en 2023, refleja la tensión entre el cálculo y la pasión, una mezcla que parece resonar con la pareja.

Dua-Lipa- El relato se desarrolla entre Nueva York y Europa, y muestra cómo el capitalismo se filtra en cada aspecto de la vida. En su fondo más oscuro, plantea una pregunta incómoda: ¿somos dueños de nuestras decisiones o parte de un engranaje que nos empuja sin darnos cuenta? Esa mirada filosófica fue el punto de conexión entre Dua y Callum, ambos apasionados por la lectura.