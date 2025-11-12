PAMI: ¿cuánto dura una Orden Médica Electrónica?

Las órdenes médicas electrónicas de PAMI tienen vigencia de 150 días. Conocé cómo usarlas, consultarlas y qué pasa al vencer.

Las Órdenes Médicas Electrónicas del PAMI facilitan el acceso a medicamentos y estudios sin papeles. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Las Órdenes Médicas Electrónicas (OME) del PAMI se volvieron una herramienta clave para jubilados y pensionados. Permiten acceder a medicamentos, estudios y prácticas médicas sin necesidad de papeles ni trámites presenciales. Pero muchos afiliados todavía tienen dudas sobre su vigencia.

Más tiempo para usar las órdenes Según informó el Programa de Atención Médica Integral, las Órdenes Médicas Electrónicas tienen una duración de 150 días corridos desde la fecha de emisión. Esto da más margen a los beneficiarios para utilizarlas o reprogramar turnos sin perder la orden.

PAMI digitaliza sus recetas para facilitar el acceso a medicamentos sin trámites presenciales. Foto: Shutterstock Las OME del PAMI tienen una duración de 150 días corridos desde su emisión. Foto: Shutterstock Qué es la OME La Orden Médica Electrónica reemplaza al clásico papel y se emite directamente en el sistema del PAMI por el médico de cabecera.

Permite gestionar: Medicamentos.

Estudios complementarios.

Prácticas médicas.

Derivaciones a especialistas. Los afiliados pueden consultarlas fácilmente desde la app Mi PAMI o a través de la web oficial.

Vigencia de recetas y órdenes Recetas electrónicas comunes: duran 90 días corridos.

electrónicas comunes: duran 90 días corridos. Órdenes Médicas Electrónicas (OME): vigencia de 150 días corridos. Una vez vencidas, las órdenes siguen visibles en el Panel de Aceptación, pero ya no permiten realizar ninguna acción.