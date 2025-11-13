Atención: el trámite clave del PAMI que tenés que hacer si o si antes de diciembre

El PAMI recordó que hay un trámite muy importante que debe realizarse antes del 30 de noviembre. De qué se trata.

Los pañales del PAMI con un beneficio clave.

El PAMI informó que los afiliados que reciben pañales a través del programa de “Higiénicos Absorbentes Descartables” deben renovar la orden médica electrónica antes del 30 de noviembre para garantizar la continuidad del servicio. Se trata de un servicio muy importante para los afiliados.

¿Por qué hay que hacer el trámite en PAMI? La renovación de la orden médica es obligatoria cada seis meses, ya que permite confirmar que el beneficiario continúa necesitando el insumo.

Si el trámite no se realiza dentro del plazo establecido, el sistema interrumpe automáticamente la entrega mensual hasta que se emita una nueva orden.

Cómo hacer la gestión paso a paso en PAMI Solicitar un turno con el médico de cabecera de PAMI, quien conoce la historia clínica del afiliado.

Pedir la renovación de la Orden Médica Electrónica (OME) durante la consulta, especificando la necesidad de los pañales.

Verificar los datos personales (nombre, domicilio y teléfono) para evitar errores en la entrega a domicilio. El trámite no requiere acercarse a una agencia del PAMI, ya que el profesional médico puede cargar la orden directamente en el sistema.

Si la actualización no se concreta antes del 30 de noviembre, el envío de los pañales se suspenderá hasta que se registre una nueva orden. Esto puede generar demoras y dificultades para los beneficiarios que dependen del servicio.