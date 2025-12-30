Anses: cuál es la idea que tiene el Gobierno para reconvertir los planes sociales en 2026

El Gobierno nacional presentó un proyecto que busca transformar los actuales planes sociales en mecanismos de formación profesional y empleo, con implementación progresiva a lo largo de 2026. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Capital Humano , apunta a cambiar el foco de la asistencia económica que brinda Anses por uno orientado a la capacitación y la inserción laboral.

Según lo anunciado, el plan comenzará con una prueba piloto el 6 de enero , cuando se ponga en marcha un programa experimental que apunta a sustituir gradualmente las transferencias monetarias por vouchers educativos vinculados a cursos y certificaciones profesionales.

La primera etapa del proyecto estará dirigida a beneficiarios del programa Volver al Trabajo (VAT), que hoy agrupa a más de 900.000 personas y consiste en una ayuda mensual de aproximadamente $78.000. En lugar de recibir exclusivamente esa asignación, los participantes iniciarán cursos de formación con contenidos teóricos y prácticos que les permitan obtener un título profesional al concluir las instancias educativas.

Para este plan piloto, 20 beneficiarios serán seleccionados para cursar dos módulos de ocho clases cada uno durante un período de dos meses. Al finalizar, obtendrán una certificación en pintura de obra, sin que se contemple la suspensión del cobro de su prestación durante ese tiempo.

Los cursos se dictarán en el Centro de Formación Capital Humano, ubicado en el Predio Garrigós, en el barrio porteño de La Paternal. Esta sede fue intervenida recientemente para adecuarla a las nuevas funciones educativas, con apoyo del sector privado.

Además de la capacitación profesional, el plan contempla la provisión de materiales de estudio y de trabajo, y exige al menos un 70% de asistencia para acceder a la certificación.

Qué pasará con los programas como AUH y Tarjeta Alimentar

Más allá del piloto, el Gobierno analiza una reorganización integral de las asignaciones sociales. En estudio está la posibilidad de unificar programas como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la asignación por embarazo, el Plan Mil Días y la Tarjeta Alimentar en una sola AUH Familiar, con el objetivo de simplificar la estructura de ayuda y mejorar el control del gasto público.

Para acompañar estos cambios, se está desarrollando el Sistema Integrado de Información Social (SIIS), una plataforma que permitirá centralizar y cruzar datos de distintos organismos estatales, como ANSES, RENAPER, ARCA y el Ministerio de Salud, con el fin de conocer con mayor precisión cuántas prestaciones recibe cada hogar y evitar duplicidades.

Dentro del SIIS se crearían también herramientas como el Registro Único de Beneficiarios (RUB) y el Registro Social de Hogares (RSH), que facilitarían la focalización de la asistencia y ayudarían a detectar situaciones excepcionales que requieran respuestas específicas.