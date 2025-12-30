DGE: Mendoza suma dos nuevas carreras en educación superior de forma virtual

La DGE confirmó que se sumarán dos nuevas carreras de educación superior para el año 2026. Los detalles del anuncio.

Pensando en modernizar la educación superior y responder a las exigencias del mercado laboral actual, la Dirección General de Escuelas (DGE) de Mendoza confirmó la apertura de dos nuevas tecnicaturas en formato virtual que comenzarán a dictarse en el ciclo lectivo 2026.

Las carreras, orientadas a las industrias de la comunicación y el diseño, podrán cursarse totalmente a distancia, lo que permite acceder sin necesidad de radicarse en la capital provincial o trasladarse a otra localidad. La iniciativa busca fomentar la inclusión y facilitar el acceso a la educación superior en todo el territorio mendocino.

Nuevas propuestas formativas de la DGE en modalidad remota Las dos tecnicaturas que se suman al catálogo académico son:

Tecnicatura Superior en Comunicación Digital Convergente: enfocada en la formación de profesionales con herramientas para producir, gestionar y diseñar contenidos en plataformas digitales, combinando estrategias comunicacionales y tecnología.

Tecnicatura Superior en Diseño Multimedial: apunta a capacitar estudiantes en diseño visual, producción audiovisual e interacción digital, haciendo hincapié en el uso de software creativo y herramientas interactivas. Ambos programas están pensados para responder a las nuevas dinámicas laborales, donde los entornos digitales y la convergencia de medios se han vuelto centrales.

Educación superior Foto: Gobierno Mendoza apunta con nuevas carreras de la DGE. Gobierno La DGE destacó que la educación a distancia permite ampliar la oferta educativa más allá de las grandes ciudades, facilitando que estudiantes de distintos departamentos puedan cursar sin necesidad de mudarse. Esta modalidad, consolidada después de la pandemia, se convierte en una herramienta clave para fomentar la equidad educativa y ajustarse a los hábitos de aprendizaje actuales.