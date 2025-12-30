Colombia fijó un aumento histórico del salario mínimo del 23,7 % para 2026

El aumento fue definido de manera unilateral por el Gobierno colombiano tras el fracaso de las negociaciones con empresarios y sindicatos.

El presidente Gustavo Petro defendió la suba como una medida para reducir la desigualdad social.

El Gobierno de Colombia anunció este lunes un aumento sin precedentes del 23,7 % del salario mínimo, que regirá desde 2026 y alcanzará los dos millones de pesos, incluido el subsidio de transporte. La medida fue confirmada por el presidente Gustavo Petro en una alocución oficial.

“Pasamos a un salario mínimo vital familiar de 1.746.882 pesos (unos 468 dólares), que implica un crecimiento respecto a este año, que aún no termina, de 22,7 %”, explicó el mandatario. A ese monto se le suman cerca de 250.000 pesos de subsidio de transporte, lo que completa el ingreso total anunciado.

Por su parte, el Ministerio de Trabajo precisó que “el salario mínimo para 2026” será de 1.750.905 pesos, mientras que el subsidio será de 249.095 pesos, cifras que redondean los dos millones de pesos informados por el Gobierno.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/infopresidencia/status/2005794563940618500&partner=&hide_thread=false El salario vital para 2026 será de $2.000.000



Así lo anunció el Presidente @PetroGustavo, al explicar que este monto se compone de un salario vital de $1.750.905 y un subsidio de transporte de $249.095, con el objetivo de mejorar el ingreso real y la calidad de vida de las… pic.twitter.com/gEKpjG3XPR — Presidencia Colombia (@infopresidencia) December 30, 2025 La postura del Gobierno y los fundamentos del aumento Según Petro, “el incremento se calculó no solo con base en indicadores como inflación y productividad, sino en otros que permitieron un aumento más justo y con los que se garantizarán mejores condiciones de vida para los trabajadores y sus familias”. Además, sostuvo que “con estas medidas pensamos disminuir la desigualdad”, aunque admitió que “habrá una presión sobre los precios”.

El presidente defendió la decisión al señalar que “la inflación es una lucha por la democratización de la riqueza” y remarcó que el aumento fue fijado de forma unilateral tras el fracaso de las negociaciones tripartitas. “De ahora en adelante que Colombia hable no solo de salario mínimo, sino de un salario mínimo vital familiar”, subrayó.