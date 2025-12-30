Colombia fijó un aumento histórico del salario mínimo del 23,7 % para 2026
El aumento fue definido de manera unilateral por el Gobierno colombiano tras el fracaso de las negociaciones con empresarios y sindicatos.
El Gobierno de Colombia anunció este lunes un aumento sin precedentes del 23,7 % del salario mínimo, que regirá desde 2026 y alcanzará los dos millones de pesos, incluido el subsidio de transporte. La medida fue confirmada por el presidente Gustavo Petro en una alocución oficial.
“Pasamos a un salario mínimo vital familiar de 1.746.882 pesos (unos 468 dólares), que implica un crecimiento respecto a este año, que aún no termina, de 22,7 %”, explicó el mandatario. A ese monto se le suman cerca de 250.000 pesos de subsidio de transporte, lo que completa el ingreso total anunciado.
Te Podría Interesar
Por su parte, el Ministerio de Trabajo precisó que “el salario mínimo para 2026” será de 1.750.905 pesos, mientras que el subsidio será de 249.095 pesos, cifras que redondean los dos millones de pesos informados por el Gobierno.
La postura del Gobierno y los fundamentos del aumento
Según Petro, “el incremento se calculó no solo con base en indicadores como inflación y productividad, sino en otros que permitieron un aumento más justo y con los que se garantizarán mejores condiciones de vida para los trabajadores y sus familias”. Además, sostuvo que “con estas medidas pensamos disminuir la desigualdad”, aunque admitió que “habrá una presión sobre los precios”.
El presidente defendió la decisión al señalar que “la inflación es una lucha por la democratización de la riqueza” y remarcó que el aumento fue fijado de forma unilateral tras el fracaso de las negociaciones tripartitas. “De ahora en adelante que Colombia hable no solo de salario mínimo, sino de un salario mínimo vital familiar”, subrayó.
Fuerte rechazo de empresarios y advertencias económicas
La suba generó duras críticas desde el sector empresarial. El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Bruce Mac Master, advirtió que la medida implica “grandes riesgos para los hogares y la economía colombiana”, especialmente por su impacto en la inflación, el empleo y las finanzas públicas.
En la misma línea, el titular de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, calificó la decisión como “un acto irresponsable” y alertó que un aumento muy por encima de la inflación podría derivar en pérdida de empleo e incremento de la informalidad, afectando finalmente a los propios trabajadores.