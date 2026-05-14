Fabricar un iPhone costará un 400% más caro: ¿cuánto aumentará su precio?

El mercado móvil tiembla ante una inminente subida en la producción del iPhone . Un aumento desmedido en los costos de los componentes amenaza con disparar el precio final de venta. Apple logró mantener sus valores estables frente a la competencia durante años, pero el panorama internacional obliga hoy a un cambio de estrategia global urgente.

La inteligencia artificial y los conflictos geopolíticos son los responsables de este fenómeno que afecta a la cadena de suministros. Mientras que otras marcas ya subieron sus valores, la firma de Cupertino aprovechó sus contratos a largo plazo para proteger al consumidor. Sin embargo, los nuevos informes financieros sugieren que esta tregua terminó y que los próximos lanzamientos llegarán con cifras nunca vistas en el sector.

Durante mucho tiempo, la estructura de costos de los teléfonos inteligentes se mantuvo bajo control. Según un reciente informe del Financial Times , esta situación cambia de forma radical. Los costes de memoria de los iPhone podrían saltar de alrededor del 10% del coste total de componentes hoy en día hasta un 45% para el próximo año. Esto representa un aumento de más del 400% en un solo componente esencial.

Naturalmente, esto provocará subidas de precios en toda la gama de productos de Apple, especialmente en el iPhone. La memoria RAM y el almacenamiento, que antes representaban una fracción menor del presupuesto de fabricación, ahora se convierten en el principal dolor de cabeza para los ingenieros de hardware. La magnitud de este incremento hace que sea casi imposible no trasladar, al menos parcialmente, el impacto al bolsillo del comprador final.

iPhone 17 Pro Portada

La IA como motor del encarecimiento del iPhone

Muchos usuarios se preguntan por qué ocurre este fenómeno repentino. La respuesta corta, que domina la industria tecnológica desde el año pasado, es la inteligencia artificial. Las empresas que construyen centros de datos para modelos de IA vanguardistas superan las ofertas a los fabricantes de electrónica de consumo por el suministro limitado de memoria.

Gigantes como Nvidia y otras empresas de infraestructura de IA aseguran su capacidad de producción mediante pagos anticipados masivos. Estos contratos alcanzan valores de miles de millones de dólares, dejando a Apple, una empresa acostumbrada a dictar condiciones a sus proveedores, compitiendo de repente por los mismos chips en una posición de debilidad inédita. Esta competencia feroz es el motor principal que impulsa el aumento de los costos operativos.

iPhone-Precio - Interna 2 Apple compite con gigantes de la IA por el suministro limitado de chips de memoria. shutterstock

Factores geopolíticos y el precio del hardware

Si la presión de la inteligencia artificial no fuera suficiente, la situación internacional agrega una capa extra de complejidad. La guerra en Irán provocó una escasez de materiales clave utilizados en la fabricación de placas de circuito impreso (PCB). Este factor contribuye aún más al aumento de los precios de la electrónica de consumo en general.

Apple enfrenta ahora una tormenta perfecta: una demanda de chips canibalizada por la infraestructura de servidores y una ruta de suministro de materiales básicos interrumpida por conflictos bélicos. Esta combinación de factores externos reduce los márgenes de maniobra de la compañía, que históricamente fue inmune a estas fluctuaciones gracias a su enorme poder de compra.

iPhone-Precio - Interna 3 Los materiales para circuitos sufren escasez, lo que eleva el precio del iPhone. shutterstock

El dilema de John Ternus: ¿Absorber o subir el precio?

Esa es la pregunta que John Ternus tendrá que responder, y aquí no hay una buena opción. Por un lado, trasladar el coste a los consumidores significa precios más altos del iPhone, algo que nunca es una medida popular. Esta decisión es especialmente peligrosa en mercados sensibles a precios como India y China, que Apple considera su mercado de crecimiento futuro.

Por otro lado, absorber el coste supone sufrir un golpe significativo en los márgenes de beneficio de la empresa, algo que no entusiasmará a los inversores de Wall Street. Dicho esto, dado que la marca ya cobra un precio premium por las mejoras de memoria, si hay una empresa en el mundo que puede asumir los costes extra, es Apple. El equilibrio entre mantener la cuota de mercado y proteger la rentabilidad definirá el éxito de la serie de 2026.

iPhone-Precio - Interna 4 Los usuarios de Apple esperan definiciones sobre el próximo aumento oficial de la marca. shutterstock

¿Qué esperar de los próximos lanzamientos de Apple?

El panorama para los consumidores es claro: si la firma traslada el coste, espera que tu próximo iPhone sea notablemente más caro que su predecesor. El lanzamiento ya se encuentra en proceso de reestructuración, con solo los modelos Pro esperados en la habitual ventana de otoño. El aumento podría no ser uniforme, afectando más a los dispositivos con mayores capacidades de almacenamiento.

Apple también planea lanzar el iPhone Fold, el MacBook Pro M6 y un posible iPhone Ultra, todos con precios iniciales más altos. La estrategia parece orientarse a que estos dispositivos premium absorban el incremento del coste de producción y mantengan las opciones más asequibles a sus valores actuales. Pase lo que pase, una cosa es segura: la era de los precios previsibles del iPhone podría estar llegando a su fin.