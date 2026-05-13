Locura total por un iPhone 17 en oferta en Ciudad del Este: avalancha, gritos y forcejeos

El último modelo de iPhone , que fue lanzado en septiembre de 2025, sigue causando furor en distintas tiendas de tecnología a nivel mundial. Se trata del IPhone 17 , con sus variantes: iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Air y el iPhone 17e (la opción más económica. Sin embargo, se trata de un producto relativamente costoso, si lo comparaos con otras marcas. Aun así, sigue siendo de los más elegidos por millones de personas por su calidad y las herramientas que ofrece cada dispositivo.

El iPhone 17 se puede conseguir en las tiendas oficiales de Apple alrededor del mundo, así como de otras tiendas de tecnología. En cuanto a su precio, este varía dependiendo del mercado y del país. No obstante, el precio oficial en la tienda oficial de Apple en Estados Unidos parte de los USD$799, es decir, una base de $1.122.595 (pesos argentinos, según la cotización actual del dólar en Banco Nación).

En ese contexto, muchas personas prefieren esperar promociones y hasta viajar a otros países para comprar el celular en tendencia por un menor precio.

Locura total por un iPhone 17 en oferta en Ciudad del Este

En las últimas horas, trascendió en las redes sociales un video en el que se puede ver cómo decenas de personas se concentraron en distintos centros comerciales de la ciudad paraguaya de Ciudad del Est e para llevarse el último modelo de iPhone a mitad de precio. Es que estaba a tan solo USD$ 349 . ¡A mitad de precio!

Se trataba de una oferta relámpago que provocó corridas, empujones y escenas de tensión en distintos shoppings de la ciudad famosa por sus descuentos. Las imágenes registradas durante la jornada mostraron a compradores corriendo dentro de los establecimientos comerciales para llegar hasta los pallets donde se encontraban las cajas de los equipos.

En medio de la aglomeración se produjeron forcejeos, gritos y situaciones de desorden vinculadas a la alta demanda generada por la promoción. No obstante, al conseguir sus equipos, las personas se mostraron contentas con su compra.

Cómo son las campañas de ofertas en Ciudad del Este

De acuerdo con lo trascendido, los shoppings de Ciudad del Este realizan dos veces al año jornadas especiales de descuentos en productos tecnológicos. Estas actividades reúnen a miles de compradores que esperan promociones limitadas en distintos artículos electrónicos.

La dinámica del evento se basa en anuncios realizados en tiempo real para informar a los asistentes sobre el producto disponible, el precio promocional y el lugar exacto donde se habilita la venta. El sistema incluye alarmas sonoras y sirenas que marcan el inicio de cada oferta.