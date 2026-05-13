Anses define un nuevo aumento para los jubilados con bono incluido: la fecha clave

Este jueves será una jornada clave para millones de jubilados y pensionados de la Argentina. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer el dato de inflación de abril y, automáticamente, quedará definido el nuevo aumento que Anses aplicará en junio de 2026 sobre jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales.

La actualización responde al esquema de movilidad mensual vigente desde 2024 , que ajusta los haberes previsionales según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el organismo estadístico. De esta manera, el porcentaje de inflación de abril impactará de forma directa sobre los ingresos de junio.

Según las estimaciones privadas y proyecciones del Banco Central incluidas en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), la inflación de abril se ubicaría cerca del 2,6%. Si ese porcentaje se confirma, la jubilación mínima pasaría de alrededor de $393.000 a más de $403.000.

A ese monto se le sumaría el bono extraordinario de $70.000 que el Gobierno mantiene para quienes perciben haberes mínimos, además del medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año.

En ese escenario, un jubilado de la mínima podría llegar a cobrar cerca de $474.000 con bono incluido. La cifra convertiría a junio en uno de los meses con mayores ingresos del año para jubilados y pensionados.

El impacto del aguinaldo

El Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo, equivale al 50% del haber más alto percibido durante el semestre. En el caso de jubilados y pensionados, Anses lo deposita junto con el haber mensual correspondiente a junio.

Por ese motivo, el aumento que se defina esta semana no solo impactará en la jubilación mensual sino también en el monto del aguinaldo, ya que ambos conceptos estarán vinculados al nuevo haber actualizado.

El mercado y el Gobierno siguen de cerca la evolución de la inflación luego de que marzo registrara un índice cercano al 3,4%. El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó en los últimos días que el dato de abril podría mostrar una desaceleración, lo que influiría directamente en el porcentaje de aumento previsional.