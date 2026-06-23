La causa D'Agostino tiene nuevo tribunal y hay expectativa por una resolución clave

La investigación por violencia de género que tiene como acusado al exsubsecretario de Justicia Marcelo D'Agostino registró un nuevo avance este martes. Luego de varios meses de planteos cruzados entre las partes y cambios en la composición judicial, quedó conformado el tribunal que tendrá a su cargo resolver si la conjueza María Jimena González Pina continúa o no al frente de la investigación como jueza de garantías

La nueva integración surge después de una sucesión de recusaciones e inhibiciones que obligaron a reemplazar a distintos magistrados que habían sido designados para intervenir en el proceso. Esa situación generó demoras y abrió nuevos debates sobre quiénes debían participar en la resolución de las incidencias planteadas.

Ahora, el principal desafío para el tribunal será definir si la conjueza María Jimena González Pina continúa ejerciendo el rol de jueza de garantías o si, por el contrario, corresponde apartarla de la causa.

La discusión sobre la permanencia de González Pina comenzó poco después de que asumiera funciones dentro del expediente. La querella, encabezada por la abogada María Elena Quintero, promovió una recusación con el objetivo de que la magistrada dejara de intervenir en la investigación .

Según la presentación, la conjueza podría verse afectada por su situación actual como aspirante a cargos judiciales definitivos. En ese contexto, Quintero sostuvo que González Pina "se encontraría condicionada a la hora de resolver", argumento que utilizó para solicitar su apartamiento.

La magistrada rechazó los cuestionamientos y defendió su actuación. En su respuesta, señaló que no existen motivos concretos que permitan sospechar falta de imparcialidad o comprometan su independencia al momento de tomar decisiones.

Los cambios que modificaron el escenario judicial

Cuando comenzaron a tramitarse estas incidencias, el tribunal estaba integrado por Mauricio Juan, María Belén Salido y Eleonora Arenas. Sin embargo, esa conformación inicial fue cambiando a medida que avanzaban los distintos planteos formulados por las partes.

La primera salida fue la de Salido, quien fue recusada por la defensa de D'Agostino. El argumento presentado apuntó a un supuesto "temor de parcialidad", situación que finalmente derivó en su apartamiento.

Más adelante, la querella impulsó un pedido para que Arenas también dejara de intervenir. Entre los fundamentos expuestos se mencionó el apoyo brindado por González Pina a la candidatura judicial de la magistrada ante el Senado provincial y una participación previa de Arenas como defensora particular en otro expediente penal.

El nuevo tribunal ya quedó definido

Frente a ese escenario, Eleonora Arenas resolvió inhibirse. En la resolución correspondiente sostuvo que no mantenía ninguna relación con D'Agostino más allá de la derivada de su actividad profesional y recordó antecedentes en los que ya había rechazado cuestionamientos similares.

Su salida dejó a Mauricio Juan como único integrante del órgano, por lo que la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) debió realizar un nuevo sorteo para completar la integración del tribunal.

En esa instancia fueron seleccionados Carmen Magro y Juan Manuel González Pina. No obstante, este último decidió apartarse voluntariamente debido al vínculo familiar que mantiene con la conjueza cuestionada. Como consecuencia, Federico Fernando Martínez fue convocado para ocupar ese lugar.

Con la incorporación de los nuevos magistrados, el tribunal quedó definitivamente conformado y podrá avanzar sobre la recusación presentada contra González Pina. La resolución tendrá un impacto directo en el desarrollo de la causa, ya que determinará quién continuará a cargo de las garantías procesales en una investigación que sigue sumando episodios judiciales.