Caso Marcelo D'Agostino: la defensa apuntó contra la jueza recusada

El caso Marcelo D'Agostino sumó un nuevo capítulo de recusaciones e inhibiciones que se van integrando a la causa. Esta vez, se trata de un duro escrito en el que la defensa del ex Subsecretario de Justicia apuntó contra la jueza Belén Salido.

La semana pasada, Salido fue recusada por la defensa porque en un chat de WhatsApp con otros magistrados la jueza ironizó "Uyy, seguro que le piden prisión preventiva jejej" durante una charla sobre la situación judicial de Marcelo D´Agostino .

Antes de ser recusada, la jueza se inhibió del caso y no reparó en describrir con lujo de detalles situaciones alrededor del exfuncionario y los abogados defensores. Además, aseguró que sehabía violado su intimidad al difundir un chat privado.

En primer lugar, los abogados Eduardo de Oro y Daniel Sosa Arditi aseguraron que las palabras de Salido tienen "tenor injurioso" y que la captura del chat es una prueba legítima para poder recusar a la jueza. Ademmás, acusan a la magistrada de "disimular su animadversión" contra Marcelo D´Agostino . "Los comentarios efectivamente eran de ella -nunca los negó- y solo pretendió darles un sentido menos escandaloso", apuntaron los letrados. También señalaron los comentarios del chat de WhatsApp como malas prácticas judiciales.

Por otra parte, dijeron que presentaron la recusación con respeto y decoro. "No pretendimos afectar el buen nombre y honor de la recusada", explicaron.

"Por eso no era necesario que nos hiciera recordar su trayectoria como magistrada. La conocemos perfectamente porque cuando ella comenzó a serlo nosotros ya ejercíamos esta profesión Sin embargo, al inhibirse impidió que un tribunal analice el alcance de la causal y la validez de los argumentos efectuados en su descargo, lo que nos ha generado la sensación de que realmente sabía que no tenía razón valedera para resistir la recusación", agregaron sin tapujos.

Además, los abogados defensores señalaron que solo ejercen su tarea y que se limitan a lo que dice la ley. "Ni esta defensa ni D´Agostino tienen posibilidad de apartar a ningún juez. Simplemente denunciamos un hecho cierto que causaba agravio a esta parte, nada más. Esa recusación -como todas- podía admitirse o rechazarse", diijeron.

El caso

El 10 de abril Marcelo D'Agostino fue denunciado por su expareja por abuso sexual con acceso carnal; lesiones leves y lesiones graves reiteradas; amenazas coactivas reiteradas; coacción reiterada; y violencia de género en todas sus modalidades.

Sin embargo, el 26 de abril la fiscalía solo lo imputó por los delitos de coacciones en contexto de violencia de género y tenencia ilegal de arma de fuego, mientras se espera que la fiscalía avance respecto a otras acusaciones. Por lo tanto, esto le permite continuar el proceso en libertad.