Maipú lanzó facilidades de pago para ponerse al día con habilitaciones y deudas

Las iniciativas consisten en beneficios para declarar construcciones y comercios no habilitados y planes accesibles para cancelar deudas.

La Municipalidad de Maipú lanzó una serie de iniciativas para que vecinos y comerciantes regularicen situaciones pendientes y eviten la aplicación de multas. Las medidas ofrecen beneficios para declarar construcciones y comercios no habilitados y planes de pago accesibles para ponerse al día.

La comuna impulsó un esquema que permite declarar construcciones no registradas y regularizar comercios sin habilitación a través de un trámite simplificado, sin costos adicionales en concepto de sanciones. Esta iniciativa apunta a acompañar a quienes aún no han formalizado su situación, brindando herramientas concretas para hacerlo de manera ágil y accesible.

Al mismo tiempo, se mantienen vigentes planes de pago en cuotas accesibles para quienes registren deudas en tasas municipales. Estas facilidades están diseñadas para que más contribuyentes puedan ponerse al día, evitando recargos y regularizando su situación fiscal.

En tanto, desde el municipio resaltaron que también se reconoce el cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones de los contribuyentes, a través de un descuento del 10% en el pago de tasas por estar al día, más un 15% adicional por pago anual. Este incentivo busca fortalecer una cultura de cumplimiento que permita sostener y mejorar los servicios que se brindan a la comunidad.

Implementación del boleto digital Maipú también informó la implementación del boleto digital, una medida que no solo agiliza el pago de tasas, sino que también refuerza el compromiso ambiental del municipio. La reducción del uso de papel contribuye a disminuir el impacto ecológico, promoviendo prácticas más sustentables dentro de la gestión pública.