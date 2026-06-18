Caso Marcelo D'Agostino: en medio de chicanas judiciales se inhibió otra jueza

Todos los días hay novedades sobre el caso Marcelo D'Agostino pero ninguno tiene que ver con avances reales de la causa en la Justicia. Por el momento, la querella, la defensa y los propios jueces han llenado el expediente de recusaciones, escritos e inhibiciones. La semana pasada se apartó la jueza Belén Salido y ahora, Eleonora Arenas.

El 10 de abril, el por entonces subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino renunció a su cargo después de que su expareja lo denunciara por abuso sexual con acceso carnal; lesiones leves y lesiones graves reiteradas; amenazas coactivas reiteradas; coacción reiterada; y violencia de género en todas sus modalidades.

Dos semanas después, la fiscalía solo lo imputó por los delitos de coacciones en contexto de violencia de género y tenencia ilegal de arma de fuego. Con respecto al resto de las acusaciones, la fiscalía debía avanzar en la investigación y el análisis de las pruebas y pericias antes de imputar, por lo tanto, el exfuncionario sigue en libertad hace dos meses.

Lejos se sumar fojas que muestren avances reales en la causa, el expediente acumula a diario recusaciones, inhibiciones, filtraciones y escritos con escandalosas acusaciones entre las parte y a la prensa. Por el momento, todo está paralizado porque dos juezas del tribunal -que debe decidir sobre la recusación de la jueza en primera instancia María Jimena Pina González- se inhibieron por violencia moral.

La semana pasada, tras la filtración de una captura de pantalla de un chat de WhatsApp de magistrados mendocinos, la jueza Belén Salido decidió inhibirse por violencia moral y disparó duras acusaciones contra Marcelo D'Agostino , el juez que filtró el chat Rafael Escot y la defensa del exfuncionario. Además, deslizó algunas conjeturas sobre la amistad de Escot con D'Agostino y su posible falta de imparcialidad.

Ahora, la jueza Eleonora Arenas, también se inhibió por violencia moral pero fue contra la prensa. "La presente inhibición encuentra sustento en el lamentable devenir institucional y mediático que ha adquirido esta causa", explicó la magistrada.

"Si bien en anteriores oportunidades entendí que no existían razones para apartarme de su conocimiento, actualmente se han incorporado circunstancias novedosas que justifican una nueva valoración de la situación", agregó y detalló una nota periodística en la que ella entiende que "se ha cuestionado mi idoneidad para ejercer la magistratura y, particularmente, mi desempeño como mujer en la función judicial".

Arenas fue la primera jueza asignada al caso e inmediatamente recusada por la querella, pero nunca tuvo en sus manos el caso porque antes de que se resolviera su recusación fue nombrada por el Poder Ejecutivo -y pasó el filtro del Senado- como integrante del Tribunal Penal Colegiado. La abogada querellante Elena Quintero no la quería en el caso porque sostenía que había una amistad entre magistrada y el exfuncionario. "Debo reiterar, una vez más, que no me une con el Dr. D’Agostino vínculo alguno que exceda el estrictamente profesional", se defendió.

La abogada querellante Elena Quintero. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Además, insistió en que el apartamiento de la causa se da para mantener "la transparencia, la apariencia de imparcialidad y la confianza de los justiciables en quienes administran justicia" porque se "proyectan sospechas infundadas sobre el sistema constitucional y legal de selección y designación de magistrados". "Por ello, aun cuando me considero plenamente capaz de resolver esta causa con absoluta independencia e imparcialidad, entiendo prudente apartarme de su conocimiento cuando circunstancias externas podrían afectar la percepción pública de dichas garantías", cerró.