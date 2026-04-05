Deportivo Maipú, reaccionó tarde, perdió 2-1 contra Quilmes y se hunde en el fondo de la tabla

Por la fecha 8, Quilmes ganó en el Centenario por los goles de Vera al minuto 26 y Lavezzi a los 60'. Para Deportivo Maipú descontó Faggioli a los 89'.

Por la fecha 8 de la Primera Nacional 2026, Deportivo Maipú no consiguió hacerse fuerte como visitante y cayó 2-1 este domingo ante Quilmes en el Estadio Centenario. Es la cuarta derrota consecutivas y el equipo de Alexis Matteo se mantiene en la última colocación de la Zona B.

Durante la primera media hora, el Cruzado pisó varias veces la mitad de cancha contraria, pero le faltó profundidad y, pese a tener acercamientos, nunca pateó al arco. El local, en tanto, encontró el gol en su primera llegada de peligro, con un cabezazo certero de Ulises Vera en el área chica tras un gran centro de Martín Vallejos al minuto 26.

El gol de Vera para el 1-0 de Quilmes El gol de Vera para el 1-0 de Quilmes El primer ataque claro del partido para el Deportivo llegó a los 55’, con un remate de cabeza de Lucas Faggioli que fue contenido sin demasiados inconvenientes por el arquero Gonzalo Marinelli. Unos minutos después, el Cervecero agarró mal parada a la defensa y Agustín Lavezzi estiró la ventaja a los 60’ con una gran definición cruzada de derecha desde el área grande.

El gol de Lavezzi para el 2-0 de Quilmes Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Porquettargasce/status/2040904071578517806?s=20&partner=&hide_thread=false "Lavezzi"



Por el gol del jugador de Quilmes que vence 2 a 0 a Deportivo Maipú. pic.twitter.com/dzQAmXBpx0 — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) April 5, 2026 Tras esto, Maipú se plasmó plenamente a la ofensiva, con más empuje que ideas. Recién sobre el final, después de varios intentos fallidos, Faggioli encontró el descuento a los 89’ con un potente disparo con la derecha. Sin embargo, pese a ponerse a tiro, no sería suficiente y no alcanzaría el tiempo para empatar.

El gol de Faggioli para el descuento de Maipú Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Porquettargasce/status/2040911246103306645?s=20&partner=&hide_thread=false "Lucas Faggioli"



Por el golazo del jugador de Deportivo Maipú ante Quilmes. pic.twitter.com/i9pIVNiSFH — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) April 5, 2026 De este modo, el Cruzado se mantiene en el fondo de la tabla de la Zona B con apenas 4 puntos en 7 partidos jugados, producto de 1 triunfo, 1 empate y 5 caídas, y el ciclo Matteo quedó al borde del precipicio. El próximo compromiso será como local contra Colegiales por la fecha 9 de la Primera Nacional.