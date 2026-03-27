¡Se paraliza Mendoza! Los dos cambios que tendrá Deportivo Maipú para el estelar choque con Godoy Cruz

Deportivo Maipú presentará variantes en el equipo para el partido que se disputará este domingo a las 17 en el Malvinas Argentinas.

Alexis Matteo, DT del Deportivo Maipú, moverá algunas piezas con el objetivo de volver al triunfo.

Luego de la dura derrota ante Midland por 1 a 0, en el marco de la sexta fecha del torneo de la Primera Nacional, Deportivo Maipú atravesó una semana intensa de cara al choque que sostendrá ante Godoy Cruz, el próximo domingo a las 17 en el Malvinas Argentinas, en donde buscará volver a la victoria después de tres partidos.

Con la caída del domingo pasado en el Omar Sperdutti, el equipo que dirige Alexis Matteo se precipitó al penúltimo lugar de la zona B, con tan sólo 4 unidades, y por ahora quedó en zona de descenso al torneo Federal A.

Maipú vs Midland La caída de local ante Midland dejó a Maipú en el penúltimo puesto de la zona B. Prensa Deportivo Maipú Por todos estos motivos, el partido ante el Tomba se tornó fundamental no sólo para el equipo sino también para el futuro del entrenador, quien podría quedar contra las cuerdas si no consigue un buen resultado en el estelar choque del domingo.

Los dos cambios que tendrá Deportivo Maipú De cara al encuentro que se jugará con ambos públicos y arbitrará Maximiliano Manduca, el DT del Cruzado Alexis Matteo prepara dos modificaciones puramente tácticas en el equipo titular respecto al último partido. Nicolás Fernández podría ingresar en la defensa en lugar de Juan Pablo de la Reta, mientras que Fausto Montero y Matías Viguet pelean por un lugar en la mitad de la cancha para reemplazar a Gastón Mansilla.