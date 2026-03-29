Alexis Matteo: "Jugar 50 minutos con uno menos fue determinante"

El entrenador de Deportivo Maipú , Alexis Matteo , analizó la derrota ante Godoy Cruz y no esquivó el punto que cambió el partido: la expulsión de Nicolás Fernández .

“El primer tiempo fue parejo, sin muchas situaciones de gol. Se dividió mucho la pelota y los dos equipos intentaron con ataques directos. Quizás Godoy Cruz tuvo algo más de dominio territorial, pero sin generar demasiado peligro”, explicó el DT.

Sin embargo, todo cambió sobre el cierre de la primera mitad.

“Creo que jugar 50 minutos con un jugador menos es determinante, más en una cancha grande y contra un rival muy dinámico, con buenas transiciones. Influyó mucho en el partido”, reconoció.

La inferioridad numérica obligó a Maipú a un desgaste mayor, algo que con el correr de los minutos se hizo notar.

“Puede ser que se haya visto lo físico. Es un equipo con ritmo, lo viene demostrando. Y cuando estás con uno menos empezás a mermar y a dejar espacios, y el rival lo aprovecha”.





Maipu vs GC (2)

A pesar del contexto adverso, el Cruzado intentó reaccionar en el complemento.

“Fuimos con empuje a buscar el empate, pero no se pudo. Nos faltó profundidad, incluso cuando estábamos 11 contra 11. No logramos ser incisivos”, admitió.



Por último, Matteo también se refirió al momento que atraviesa el equipo, con una seguidilla de resultados negativos.

“Esto influye, claro. Perdimos los últimos tres partidos y eso te golpea, te ves abajo en la tabla. Pero esto es un deporte de hombres: hay que poner el pecho, dar la cara y seguir trabajando”.

Autocrítico y directo, el DT dejó en claro que la expulsión fue un factor clave, pero también asumió las falencias de su equipo en una noche que dejó más preocupaciones que respuestas.