Alexis Matteo, contra las cuerdas: el partido ante Godoy Cruz puede sentenciar su ciclo en Maipú

En Deportivo Maipú ya no hay tiempo para excusas. El presente golpea, los resultados no aparecen y la paciencia se agotó. Matteo camina por la cornisa y el domingo ante Godoy Cruz puede ser el punto final de su ciclo.

Los números no ayudan: un solo triunfo en seis partidos en lo que va del año. Muy poco para un equipo que necesita ser protagonista y que hoy navega entre dudas, falta de juego y un clima que se fue enrareciendo con el correr de las fechas.

Más allá de los resultados, lo que preocupa es la forma. Maipú no logra sostener una idea, no encuentra regularidad y muestra fragilidad en momentos clave. El equipo pierde rápido el rumbo y eso se traduce en puntos que se escapan.

El desgaste es evidente. Y cuando eso pasa, el foco inevitablemente se posa en el entrenador.

El duelo ante Godoy Cruz no será un partido más. Será una prueba límite.

El mediocampista del Deportivo Maipú, Franco Saccone, cubre el balón ante la marca del capitán de Midland, Nicolás Violini.

Una victoria podría darle aire y estirar la agonía. Pero una derrota podría ser determinante. En el club lo saben. Y el mensaje, aunque no siempre explícito, ya circula: si no hay reacción, habrá cambios.

La paciencia se terminó

El hincha ya mostró señales claras. El respaldo inicial se transformó en impaciencia y el margen de error es nulo. Cada partido se vive con tensión y el domingo no será la excepción.

Matteo se juega mucho más que tres puntos.

Se juega el cargo.