Deportivo Maipú blindó a una de sus figuras: Marcelo Eggel renovó hasta 2027

Marcelo Eggel renovó con Deportivo Maipú hasta diciembre de 2027. El volante rafaelino es una de las piezas clave del equipo mendocino.

Marcelo Eggel marcó un golazo de tiro libre en la victoria del Deportivo Maipú ante Tristán Suárez.

El Cruzado aseguró continuidad y jerarquía en su mediocampo. El volante rafaelino extendió su vínculo por una temporada más y seguirá siendo pieza clave en el equipo de Alexis Mateo.





Deportivo Maipú dio un paso importante en la planificación deportiva al confirmar la renovación de Marcelo Eggel hasta diciembre de 2027 . El mediocampista, de 26 años y nacido en Rafaela, tenía contrato vigente hasta septiembre de 2026, por lo que la dirigencia decidió anticiparse y asegurar su continuidad.

El Chelo se transformó en una de las principales armas futbolísticas del equipo mendocino gracias a su despliegue, presencia en la recuperación y aporte en el juego ofensivo. Su rendimiento lo posicionó como un nombre central dentro del esquema del entrenador y una referencia para el plantel.

Según estimaciones del mercado, el volante posee una cotización cercana a los 300 mil euros, un valor que refleja su crecimiento sostenido y su impacto dentro del equipo.

Con esta renovación, Deportivo Maipú no solo mantiene a uno de sus jugadores más influyentes, sino que también envía una señal clara de estabilidad y proyecto a largo plazo en la Primera Nacional.