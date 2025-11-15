Marista RC cayó con Newman y no pudo ser el primer mendocino en ganar el Nacional de Clubes

En Benavidez, se enfrentaron Marista Rugby Club , ganador del Torneo del Interior , y Newman , quien se consagró campeón del Top 12 de la URBA , para definir quién es el mejor equipo del país, en la final del Nacional de Clubes .

En un encuentro intenso, que comenzó con los mendocinos arriba, los de Buenos Aires se quedaron con el título tras ganar el encuentro por 38 a 15 . Los Curas no pudieron transformarse en el primer equipo de la provincia en quedarse con este título nacional, que se disputa de esta manera desde 1993. Si lo habían hecho antes, en 1973, en el primer Argentino de Clubes .

Al mismo tiempo, para Newman , es el primer título, tras perder las finales en 2015 y 2018 ante Hindú.

El encuentro se abrió con un try de Julián Hernández para Marista que, con la conversión de Bautista Filizzola, dejo el marcador 7 a 0 en el inicio. A los 8, Gonzalo Gutiérrez Taboada descontó con un penal y, a los 22, Newman lo dio vuelta con un try de Lucas Marguery convertido por Gonzalo Gutiérrez Taboada. Antes del cierre de la primera mitad, y con un penal convertido por Bautista Filizzola, Marista dejó el marcador 10 a 10.

En el complemento, volvieron a arremeter Los Curas y llegó al try de la mano de Valentín Gonzálvez a los 7 minutos, para el 15 a 10 parcial. Pero rápidamente Newman apoyó la pelota en el ingoal a través de Lucas Marguery y con la conversión de Gonzalo Gutiérrez Taboada, llevó el marcador a 17 a 15.

Y a partir de allí fue todo de los locales. Primero, a los 17 minutos y con un try penal por una entrada de Gabriel Ponce, el marcador se extendió a 24-15.

A los 24, Rodrigo Díaz de Vivar marcó, Gonzalo Gutiérrez Taboada convirtió y a Marista le empezó a costar un partido que encontró cifras definitivas con un try de Beltrán Salese convertido por Gonzalo Gutiérrez Taboada.

Marista estuvo a la altura, jugó un gran partido, pero no pudo vencer a un gran Newman.

Las formaciones

Newman: 1- Miguel Prince, 2- Marcelo Brandi, 3- Bautista Bosch, 4- Pablo Cardinal, 5- Alejandro Urtubey, 6- Faustino Santarelli, 7- Joaquín de la Vega, 8- Rodrigo Díaz de Vivar, 9- Lucas Marguery, 10- Gonzalo Gutiérrez Taboada, 11- Santiago Marolda, 12- Tomás Keena, 13- Benjamín Lanfranco, 14- Jerónimo Ulloa y 15- Juan Bautista Daireaux.

Marista RC: 3. Maximiliano Montilla, 1. Alejandro Pronce, 22. Jesús Porro, 4. Fausto Fernández, 5. Valentín Gozálvez, 6. Tomás Gómez, 7. Agustín Gomez, 8. Agustín Sarelli, 9. Lucca Filizzola, 10. Bautista Filizzola, 11. Lucas Bartolini, 12. Julián Hernández, 13. Alejo Videla, 14. Genaro Podestá y 23. Matías Colomer.

Árbitro: Tomás Ninci.

Cancha: Newman.