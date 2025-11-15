En vivo: San Lorenzo le gana 1-0 a Sarmiento de Junín y sueña con entrar a la Libertadores

En medio del caos, San Lorenzo puede entrar a la Sudamericana, quedar cuarto y jugar de local los octavos. Sarmiento zafó del descenso y va por los playoffs.

San Lorenzo le gana 1-0 Sarmiento de Junín en el marco de la fecha 16 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

En el comienzo del partido, San Lorenzo se adelantó con la primera jugada ofensiva del partido. Nicolás Tripichio definió la jugada colectiva con un disparo preciso desde adentro del área chica y concretó el 1-0 ante Sarmiento.

El gol de Tripichio desde los vestuarios para el 1-0 de San Lorenzo Tripichio hizo el gol para San Lorenzo Tripichio hizo el gol para San Lorenzo TNT Sports En plena crisis institucional, el Ciclón está acomodado en los playoffs pero busca acomodarse lo más arriba posible; mientras que el Verde está noveno y sueña con una victoria de visitante para meterse en los octavos de final.