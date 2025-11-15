¡A todo o nada, Tomba! Godoy Cruz se juega la permanencia en el Feliciano Gambarte

El Tomba se juega al categoría esta tarde en el Feliciano Gambarte . Es una final. No tiene otra oportunidad más, es la última. Debe conseguir una victoria obligada y esperar que su clásico rival de Cuyo, San Martín de San Juan , le de una mano ante Aldosivi . Ese es el panorama. Gana o se va. Y aún así, ganando, puede irse.

A las 17, en su estadio y con el arbitraje de Facundo Tello , Godoy Cruz recibe a Deportivo Riestra por la fecha 16 del Torneo Clausura de Primera División.

En su casa, donde aún no ha podido ganar desde su regreso en julio, debe triunfar si o si, ante un Riestra que llega clasificado a los playoff del Clausura y también a la Copa Sudamericana , aunque también podrían darse los resultados para conseguir un lugar en la Libertadores.

Godoy Cruz viene de caer con Atlético Tucumán 2 a 1 y de conseguir un solo triunfo en los 15 encuentros del certamen. Hoy, debe ser el segundo para no descender. Así de simple.

Al mismo horario jugarán Aldosivi y San Martín de San Juan , encuentro que en el Gambarte se mirará de reojo. En el José María Minella dirige Nicolás Ramírez .

Si bien se ha podido ver poco de las prácticas de la semana, el Turco Omar Asad podría salir a la cancha con varias modificaciones respecto al equipo que cayó en Tucumán.

La probable: Franco Petroli, Tomás Rossi, Juan Escobar y Federico Rasmussen; Facundo Altamira, Vicente Poggi, Nicolás Fernández y Juan Andrés Meli; Daniel Barrea, Santino Andino y Agustín Auzmendi.

La novedad en Riestra es que no viajé el arquero titular y figura del equipo, Nacho Arce. El DT, Walter Benítez, aún no define la formación titular.

Las posibilidades del Tomba

Godoy Cruz deberá ganarle a Deportivo Riestra esta tarde y esperar que, en Mar del Plata, Aldosivi no le gane a San Martín de San Juan. ¿Por qué? Porque de esa manera, los sanjuaninos se irían al descenso por los Promedios y Godoy Cruz por la tabla anual.

Si el Tomba triunfa, las posibilidades son las siguientes:

Si gana Aldosivi, el Tomba desciende aunque le gane a Riestra.

Si empatan Aldosivi y San Martín, el Tomba juega un desempate con el Tiburón.

Si gana San Martín, jugará un desempate con el Verdinegro.

Si pierde o empata, desciende.