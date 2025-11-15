¡A todo o nada, Tomba! Godoy Cruz se juega la permanencia en el Feliciano Gambarte
A las 17, el Tomba recibe a Deportivo Riestra. Está obligado a ganar y debe esperar una ayuda de San Martín de San Juan para forzar un desempate. Las chances.
El Tomba se juega al categoría esta tarde en el Feliciano Gambarte. Es una final. No tiene otra oportunidad más, es la última. Debe conseguir una victoria obligada y esperar que su clásico rival de Cuyo, San Martín de San Juan, le de una mano ante Aldosivi. Ese es el panorama. Gana o se va. Y aún así, ganando, puede irse.
A las 17, en su estadio y con el arbitraje de Facundo Tello, Godoy Cruz recibe a Deportivo Riestra por la fecha 16 del Torneo Clausura de Primera División.
En su casa, donde aún no ha podido ganar desde su regreso en julio, debe triunfar si o si, ante un Riestra que llega clasificado a los playoff del Clausura y también a la Copa Sudamericana, aunque también podrían darse los resultados para conseguir un lugar en la Libertadores.
Godoy Cruz viene de caer con Atlético Tucumán 2 a 1 y de conseguir un solo triunfo en los 15 encuentros del certamen. Hoy, debe ser el segundo para no descender. Así de simple.
Al mismo horario jugarán Aldosivi y San Martín de San Juan, encuentro que en el Gambarte se mirará de reojo. En el José María Minella dirige Nicolás Ramírez.
Si bien se ha podido ver poco de las prácticas de la semana, el Turco Omar Asad podría salir a la cancha con varias modificaciones respecto al equipo que cayó en Tucumán.
La probable: Franco Petroli, Tomás Rossi, Juan Escobar y Federico Rasmussen; Facundo Altamira, Vicente Poggi, Nicolás Fernández y Juan Andrés Meli; Daniel Barrea, Santino Andino y Agustín Auzmendi.
La novedad en Riestra es que no viajé el arquero titular y figura del equipo, Nacho Arce. El DT, Walter Benítez, aún no define la formación titular.
Las posibilidades del Tomba
Godoy Cruz deberá ganarle a Deportivo Riestra esta tarde y esperar que, en Mar del Plata, Aldosivi no le gane a San Martín de San Juan. ¿Por qué? Porque de esa manera, los sanjuaninos se irían al descenso por los Promedios y Godoy Cruz por la tabla anual.
Si el Tomba triunfa, las posibilidades son las siguientes:
- Si gana Aldosivi, el Tomba desciende aunque le gane a Riestra.
- Si empatan Aldosivi y San Martín, el Tomba juega un desempate con el Tiburón.
- Si gana San Martín, jugará un desempate con el Verdinegro.
Si pierde o empata, desciende.