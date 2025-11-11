¿Un amuleto? El llamativo dato del árbitro de Godoy Cruz-Riestra

Facundo Tello será el encargado de dirigir el trascendental partido del próximo sábado a las 17 en el Feliciano Gambarte.

Con Tello como árbitro, Godoy Cruz consiguió uno de sus últimos grandes triunfos: 4 a 0 a Boca en 2023.

La Liga Profesional de Fútbol dio a conocer este martes las designaciones arbitrales para los encuentros correspondientes a la decimosexta y última fecha del torneo Clausura, en donde Godoy Cruz enfrentará a Deportivo Riestra, el próximo sábado a las 17 en el estadio Feliciano Gambarte.

Para este encuentro, el conjunto que conduce Omar Asad llega en el último puesto de la tabla anual de posiciones, por lo que está obligado a ganar y esperar que no lo haga Aldosivi de Mar del Plata, que recibirá a San Martín de San Juan a la misma hora, para forzar al menos un desempate para permanecer en primera división.

tomba godoy cruz gambarte festejos (7) Finalmente, el encuentro ante Riestra se jugará en el Feliciano Gambarte. Alf Ponce Mercado / MDZ Finalmente, el partido se disputará en La Bodega, más allá de los sondeos que realizaron desde el Tomba para trasladar la sede del encuentro al Malvinas Argentinas.

El llamativo dato del árbitro de Godoy Cruz-Riestra El árbitro elegido para el trascendental encuentro del sábado es Facundo Tello, quien estará acompañado por Iván Núñez y Damián Espinoza como asistentes, Carlos Córdoba como cuarto árbitro, y Lucas Novelli y Javier Mihura estarán en el VAR.