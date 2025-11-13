El caso Facundo Cambeses: rumores, presiones de venta y la estrategia de Racing para no perderlo

Mientras Racing pelea por entrar a las copas, el representante de Facundo Cambeses presiona por su salida y el 1 mantiene un silencio que inquieta a todos.

Facundo Cambeses atraviesa su mejor momento, pero su futuro en Racing es una incógnita ante el interés de clubes del exterior.

En Racing suena la alarma. Facundo Cambeses, uno de los pilares del equipo y reciente convocado a la Selección argentina, podría estar viviendo sus últimos meses en Avellaneda. El arquero, de 28 años, atraviesa un nivel sobresaliente, con solo dos goles recibidos en los últimos 13 partidos, pero su futuro empieza a ser tema de debate puertas adentro.

“Va a tener una oferta importante en diciembre”, adelantó su representante, Juan Cruz Oller, y encendió la preocupación. La frase confirmó lo que se temía: que retenerlo no será sencillo. Desde Brasil, Botafogo ya mostró interés, y también hubo sondeos desde España.

El silencio del arquero, que prefiere no hacer declaraciones, alimenta las versiones sobre una posible salida. Racing, sin embargo, tiene la intención de mantenerlo al menos una temporada más. La dirigencia analiza ofrecerle una mejora contractual como parte del "plan tentación" para convencerlo de quedarse.

Cambeses llegó al club a comienzos de 2024 por 2 millones de dólares y se adueñó del arco tras los bajos rendimientos de Gabriel Arias. Hoy su cláusula de rescisión es de 15 millones de euros, cifra que la Academia pretende hacer valer si llegan propuestas formales.