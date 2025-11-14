¡Tremendo! Racing podría no jugar el partido frente a Newell's: el motivo

Este domingo, la Academia Gustavo Costas visita Rosario para medirse ante Newell's. Sin embargo, el partido podría no jugarse por un fuerte motivo.

Tras vencer por 2-0 a Huracán y salvarse del descenso, el plantel de Newell’s tomó una drástica medida: hicieron paro durante toda la semana y no se presentaron a entrenar por falta de pagos (sueldos atrasados desde agosto).

A esto también se sumaron los empresarios que trabajan para el club, quienes se adhirieron al paro durante las próximas 72 horas. Ante esta noticia, el partido de la Lepra frente a Racing este domingo a las 20:15 en el Coloso Marcelo Bielsa por la última fecha del torneo Clausura, corre peligro y podría no disputarse.

Newell’s-Racing podría no jugarse debido a falta de pagos por parte de la dirigencia "Si no pagan, el partido no se va a jugar", sentenció Pedro Di Morelli, secretario adjunto del gremio que representa a los empleados afectados, en diálogo con El Tres de Rosario. Además, a ello se sumó la palabra de Ayelen Martino (quien ocupa el mismo cargo en el sindicato): “Ningún trabajador de UTEDYC va a prestar servicios hasta tanto no se le pague su salario", lanzó.

Lucas Bernardi Newells @Newells "Ya llevan varios meses de retrasos. Lo que nos plantean nuestros trabajadores es que pagan intereses en las tarjetas de crédito o que no pueden pagar los alquileres en tiempo y forma. Hemos presentado una nota por parte del sindicato y no hubo formalmente una respuesta", agregaron.