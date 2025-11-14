Tremendo! Racing podría no jugar el partido frente a Newell's: el motivo
Este domingo, la Academia Gustavo Costas visita Rosario para medirse ante Newell's. Sin embargo, el partido podría no jugarse por un fuerte motivo.
Tras vencer por 2-0 a Huracán y salvarse del descenso, el plantel de Newell’s tomó una drástica medida: hicieron paro durante toda la semana y no se presentaron a entrenar por falta de pagos (sueldos atrasados desde agosto).
A esto también se sumaron los empresarios que trabajan para el club, quienes se adhirieron al paro durante las próximas 72 horas. Ante esta noticia, el partido de la Lepra frente a Racing este domingo a las 20:15 en el Coloso Marcelo Bielsa por la última fecha del torneo Clausura, corre peligro y podría no disputarse.
Newell’s-Racing podría no jugarse debido a falta de pagos por parte de la dirigencia
"Si no pagan, el partido no se va a jugar", sentenció Pedro Di Morelli, secretario adjunto del gremio que representa a los empleados afectados, en diálogo con El Tres de Rosario. Además, a ello se sumó la palabra de Ayelen Martino (quien ocupa el mismo cargo en el sindicato): “Ningún trabajador de UTEDYC va a prestar servicios hasta tanto no se le pague su salario", lanzó.
"Ya llevan varios meses de retrasos. Lo que nos plantean nuestros trabajadores es que pagan intereses en las tarjetas de crédito o que no pueden pagar los alquileres en tiempo y forma. Hemos presentado una nota por parte del sindicato y no hubo formalmente una respuesta", agregaron.
"Si no abonan, nosotros vamos a seguir con la medida. No han respondido por nada. Sabemos que la cuestión política no acompaña. Y la incertidumbre es mayor. No tuvimos contacto con las listas. Tenemos previstas algunas reuniones, pero nada formalizado", concluyeron.