A Diego Latorre le preguntaron si es hincha de River y su respuesta sorprendió: "Mi abuelo era fanático de..."

Latorre jamás reveló de qué cuadro era hincha, pero cuando le consultaron sobre un posible fanatismo por el Millonario, su respuesta dejó en shock a todos.

Diego Latorre fue uno de los futbolistas más destacados en la década del 90’. Gambeta fue campeón de la Copa América 1991 con la Selección argentina y también ganó títulos con la camiseta de Boca.

Incluso, se convirtió en uno de los jugadores más importantes de la historia del cuadro de la Ribera, pero luego de irse a Racing, el actual periodista de ESPN tuvo un gesto durante un partido de verano, que fue imperdonable por parte de algunos hinchas xeneizes.

A pesar de que jugó en esos dos equipos en el fútbol argentino, Diego Latorre jamás reveló de qué cuadro es hincha, aunque muchos sospechaban que es fanático de River. No obstante, en una entrevista mano a mano con Flavio Azzaro por AZZ Streaming, a Gambeta le consultaron si es hincha del Millonario y su respuesta dejó en shock a varios usuarios en las redes.

“Mi abuelo materno era fanático. Mi abuelo, de la otra parte, fue jugador de Racing. Creo que debe estar en los libros de Racing como uno de los primeros jugadores profesionales del fútbol argentino”, comenzó. Y agregó: “Mi viejo no me inculcó tanto lo de ir a la cancha y nada, porque era comerciante y no estaba en la cosa. Sí mi abuelo y sí mi vieja, que también era de Racing”.

A Diego Latorre le preguntaron si es hincha de River y su respuesta sorprendió (Créditos: AZZ Streaming) “La rama de mi vieja y mi viejo de Racing, porque mi viejo contagió a mi vieja. Mi vieja desapasionada del fútbol. Mi abuelo de River y mi otro abuelo de Racing. No tenía nadie de Boca en la familia, nadie”, continuó.