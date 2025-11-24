Racing recibe a River con el objetivo de tomarse revancha de la Copa Argentina: hora y TV

El equipo de Gustavo Costas y el de Marcelo Gallardo buscarán el pase a los cuartos de final del Torneo Clausura. Cómo ver el encuentro.

Como en la Copa Argentina, River y Racing se medirán en el Clausura.

Racing recibirá este lunes a River por los octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura, en busca de un triunfo que le permita tomarse revancha de la eliminación del mes pasado en la Copa Argentina.

El encuentro, que finalmente se jugará con público en el Estadio Presidente Perón, está programado para las 19:15 y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Facundo Tello, mientras que en el VAR estará Yamil Possi.

Racing llega a esta instancia luego de un impresionante sprint final en la fase regular, en el que ganó en seis de sus últimas nueve presentaciones y empató las tres restantes. Esto les permitió a los dirigidos por Gustavo Costas finalizar terceros en la Zona A con 25 puntos.

Racing River Copa Argentina 2025 Fotobaires La Academia intentará conseguir un triunfo que le permita tomarse revancha de la derrota en los cuartos de final de Copa Argentina, en la que River lo eliminó gracias al triunfo 1-0 con gol de Maximiliano Salas, quien cumplió con la ley del ex.

El Torneo Clausura es la única instancia que le queda a Racing para clasificar a la Copa Libertadores 2026, aunque para hacerlo se tendrá que consagrar campeón en el ámbito local.