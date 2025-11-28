La fuerte opinión de Carlos Tevez sobre la gestión de Riquelme y qué dijo sobre su sueño de dirigir a Boca: "No soy..."

A pocos de días de regresar a la Bombonera, Tevez volvió a hablar sobre el rol de Juan Román Riquelme como presidente de Boca y su deseo de ser el DT del club en algún futuro.

Tevez volvió a hablar de sobre la gestión de Román y su relación con él.

Luego de lo que fue su regreso a la Bombonera como DT de Talleres, donde fue recibido de manera muy especial tanto por la hinchada como por la dirigencia, Carlos Tevez volvió a hablar sobre el rol de Juan Román Riquelme como presidente de Boca y dejó frases que no pasaron inadvertidas en lo absoluto.

El Apache siempre ha mantenido una postura crítica respecto a la gestión del ídolo xeneize y, si bien expresó que ese pensamiento no cambió, esta vez eligió la mesura. “Yo tengo la opinión que siempre di; me parece que él tiene sus maneras de manejar el club”, comentó en primer término en una entrevista con Tarde o Temprano, programa de ElTrece.

Carlos Tevez, tajante sobre la gestión de Riquelme como presidente de Boca Sabiendo el peso de su voz en el mundo Boca, el nacido en Fuerte Apache se explayó en el tema y lanzó: “Nadie tiene la varita mágica para decir qué está bien o qué está mal… Hay momentos malos y momentos buenos”. A su vez, dejó en claro que "no soy ni pro ni contra de una dirigencia. Conmigo se han portado bien, pero no tengo relación”.

A diferencia del pasado, Tevez eligió no profundizar mucho más y explicó el motivo. “Siempre que se habla de algo o que yo acoto algo de Román, siempre es un problema”, apuntó, una frase que volvió a dejar en evidencia el desgaste de su relación con Riquelme a lo largo del tiempo.