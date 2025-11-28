Atento, Boca: la pésima noticia que preocupa a Argentinos a horas del choque en la Bombonera

A dos días del choque ante Boca en la Bombonera, Argentinos Juniors y Nicolás Diez recibieron una mala noticia con uno de sus futbolistas.

Atento, Boca: la pésima noticia que preocupa a Argentinos Juniors a horas del choque en la Bombonera

Este domingo a partir de las 18:30 horas, el Boca de Claudio Úbeda recibirá en la Bombonera al Argentinos Juniors de Nicolás Diez por los cuartos de final del Torneo Clausura.

De cara a este compromiso, el entrenador del Bicho de la Paternal tendría el once casi definido, pero tiene un interrogante que lo preocupa y tendrá que esperar hasta último momento para saber si puede contar con él o no: Gonzalo Siri terminó con molestias en su cadera en el partido ante Vélez y es duda para atajar este domingo en Brandsen 805.

Argentinos Juniors podría hacer debutar a un arquero en el partido ante Boca Ante esta noticia y con el Ruso Rodríguez y Chiquito Romero lesionados, Nico Diez lo reemplazaría por el juvenil Agustín Mangiaut, el arquero de la Reserva y quien aún no debutó en Primera.

El santafesino, oriundo de San Carlos Centro, disputó 10 partidos en la temporada durante el Clausura de Reserva, en los que recibió 10 goles y logró mantener tres veces su valla invicta.

image Agustín Mangiaut, arquero de 21 años, podría debutar en la Primera de Argentinos en la Bombonera. @AAAJoficial La odisea de los arqueros de Argentinos comenzó hace un mes atrás cuando el Ruso sufrió la rotura de su ligamento cruzado en la caída frente a Defensa y Justicia. Ante ello, el Bicho decidió fichar a Chiquito Romero, quien fue muy cuestionado por su actuación en la final de la Copa Argentina, pero solo pudo atajar en dos partidos debido a que en la previa del duelo frente a Belgrano sufrió un desgarro (sigue recuperándose).