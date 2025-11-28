Atento, Boca: la pésima noticia que preocupa a Argentinos a horas del choque en la Bombonera
A dos días del choque ante Boca en la Bombonera, Argentinos Juniors y Nicolás Diez recibieron una mala noticia con uno de sus futbolistas.
Este domingo a partir de las 18:30 horas, el Boca de Claudio Úbeda recibirá en la Bombonera al Argentinos Juniors de Nicolás Diez por los cuartos de final del Torneo Clausura.
De cara a este compromiso, el entrenador del Bicho de la Paternal tendría el once casi definido, pero tiene un interrogante que lo preocupa y tendrá que esperar hasta último momento para saber si puede contar con él o no: Gonzalo Siri terminó con molestias en su cadera en el partido ante Vélez y es duda para atajar este domingo en Brandsen 805.
Argentinos Juniors podría hacer debutar a un arquero en el partido ante Boca
Ante esta noticia y con el Ruso Rodríguez y Chiquito Romero lesionados, Nico Diez lo reemplazaría por el juvenil Agustín Mangiaut, el arquero de la Reserva y quien aún no debutó en Primera.
El santafesino, oriundo de San Carlos Centro, disputó 10 partidos en la temporada durante el Clausura de Reserva, en los que recibió 10 goles y logró mantener tres veces su valla invicta.
La odisea de los arqueros de Argentinos comenzó hace un mes atrás cuando el Ruso sufrió la rotura de su ligamento cruzado en la caída frente a Defensa y Justicia. Ante ello, el Bicho decidió fichar a Chiquito Romero, quien fue muy cuestionado por su actuación en la final de la Copa Argentina, pero solo pudo atajar en dos partidos debido a que en la previa del duelo frente a Belgrano sufrió un desgarro (sigue recuperándose).
Nico Diez esperará a Siri hasta último momento para el partido ante Boca
Con sus dos arqueros lesionados, Nico Diez decidió que Gonzalo Siri debutará en Primera y sea el arquero titular. No obstante, en los últimos 20 minutos del compromiso frente al Fortín, atajó con muchas molestias en su cadera y todavía no se llegó a recuperar al 100%. De todas maneras la idea del DT es esperarlo hasta último momento, pero en caso de no progresar favorablemente, Mangiaut será el titular.