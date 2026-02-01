La fuerte decisión que Gustavo Costas tomaría con Valentín Carboni en Racing para visitar a Tigre

Tras un arranque flojo y dos derrotas al hilo, Gustavo Costas metería mano en el equipo y Carboni sería uno de los grandes sacrificados.

La ilusión fue grande, pero el arranque no acompañó. Valentín Carboni llegó a Racing como uno de los nombres más rutilantes del mercado, arrancó el año como titular y hoy su lugar en el equipo ya no está garantizado. Tras dos derrotas consecutivas, Gustavo Costas evalúa cambios y el joven atacante podría salir del once para visitar a Tigre en Victoria.

Por decisión de Costas: Carboni sería suplente en Racing ante Tigre El zurdo de 20 años arribó a Avellaneda a préstamo por 12 meses desde el Inter de Milán, con cartel europeo y el respaldo de haber sido elogiado tiempo atrás por Lionel Messi. Durante la pretemporada, la joya argentina mostró condiciones y se ganó la confianza del DT para arrancar desde el inicio.

Pero cuando la pelota empezó a rodar por los puntos, le costó. Fue titular en las caídas por 2-1 ante Gimnasia en La Plata y frente a Rosario Central en el Cilindro. En ambos partidos jugó recostado sobre la izquierda y pasó largos pasajes sin peso en el juego ofensivo del equipo.

Valentín Carboni 16x9 Carboni no arranca en Racing y perdería el puesto con Conechny. @RacingClub Quién ingresara en lugar de la joya argentina Costas no dudó y lo sacó en el segundo tiempo en las dos presentaciones: a los 57 minutos ante el Lobo y a los 60 frente al Canalla. En su lugar ingresó Tomás Conechny, que aprovechó mejor sus minutos y, además, marcó el único gol de la Academia en lo que va del torneo.