Tras dos derrotas de arranque, Gustavo Costas consiguió el refuerzo que pedía para Racing
El flojo inicio en el Torneo Apertura obligó a mover fichas: Racing fue por un refuerzo clave y le dio el gusto a Costas.
El muy mal arranque de Racing en el Torneo Apertura, con derrotas ante Gimnasia y Rosario Central, aceleró decisiones que ya venían madurando. Gustavo Costas llevaba semanas reclamando un refuerzo en el lateral derecho tras la salida de Facundo Mura al Inter Miami y, finalmente, fue escuchado.
Durante la pretemporada, el DT había marcado como prioridad sumar competencia en ese sector. Martirena había terminado 2025 como titular, pero sin un reemplazo firme, el puesto quedó expuesto desde el primer partido oficial del año.
Ezequiel Cannavo llega a Racing para alegría de Costas
Sin margen para seguir esperando, la dirigencia volvió al mercado. Aprovechando el cupo extra generado por la venta de Rocky Balboa al fútbol ruso, Racing se movió rápido y cerró la llegada de Ezequiel Cannavo, proveniente de Defensa y Justicia.
El lateral derecho, de 23 años, fue titular durante gran parte de la última temporada en el Halcón, incluso por encima del propio Rubio. En 2025 disputó 32 partidos y convirtió dos goles, consolidándose como una opción confiable en el puesto.
Cómo se haría la operación
Por el momento, el club no informó oficialmente los detalles de la operación, aunque trascendió que llegará a préstamo por un año con opción de compra. Costas lo quiere cuanto antes a disposición para terminar de ajustar un plantel que necesita empezar a sumar con urgencia.
Con este movimiento, Racing busca corregir uno de los principales déficits que mostró en el arranque y darle al DT una herramienta clave para cambiar el rumbo en el campeonato.