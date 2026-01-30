Tras dos derrotas de arranque, Gustavo Costas consiguió el refuerzo que pedía para Racing

El flojo inicio en el Torneo Apertura obligó a mover fichas: Racing fue por un refuerzo clave y le dio el gusto a Costas.

Luego de un comienzo inesperado, Racing reaccionó en el mercado y sumó al refuerzo que pedía Gustavo Costas.

El muy mal arranque de Racing en el Torneo Apertura, con derrotas ante Gimnasia y Rosario Central, aceleró decisiones que ya venían madurando. Gustavo Costas llevaba semanas reclamando un refuerzo en el lateral derecho tras la salida de Facundo Mura al Inter Miami y, finalmente, fue escuchado.

Durante la pretemporada, el DT había marcado como prioridad sumar competencia en ese sector. Martirena había terminado 2025 como titular, pero sin un reemplazo firme, el puesto quedó expuesto desde el primer partido oficial del año.

Ezequiel Cannavo llega a Racing para alegría de Costas Ezequiel Cannavo Ezequiel Cannavo, lateral derecho procedente del Halcón de Varela, reforzará a la Academia. Prensa Defensa y Justicia Sin margen para seguir esperando, la dirigencia volvió al mercado. Aprovechando el cupo extra generado por la venta de Rocky Balboa al fútbol ruso, Racing se movió rápido y cerró la llegada de Ezequiel Cannavo, proveniente de Defensa y Justicia.

El lateral derecho, de 23 años, fue titular durante gran parte de la última temporada en el Halcón, incluso por encima del propio Rubio. En 2025 disputó 32 partidos y convirtió dos goles, consolidándose como una opción confiable en el puesto.

Cómo se haría la operación Por el momento, el club no informó oficialmente los detalles de la operación, aunque trascendió que llegará a préstamo por un año con opción de compra. Costas lo quiere cuanto antes a disposición para terminar de ajustar un plantel que necesita empezar a sumar con urgencia.