Alfredo Berti, firme tras el debut: "Lo importante en la Copa es ganar"

Independiente Rivadavia arrancó con el pie derecho en la Copa Libertadores y su entrenador, Alfredo Berti , no ocultó su satisfacción por el rendimiento del equipo, más allá de que el resultado pudo haber sido más amplio.

“Deseábamos arrancar de buena manera la Copa. Convertimos al arquero rival en figura, estoy muy satisfecho por lo que hicieron los chicos”, analizó, dejando en claro que el equipo generó más de lo que terminó concretando.

Uno de los puntos altos fue el rendimiento de Leo Costa , a quien el DT decidió incluir desde el arranque en un rol exigente. “Es un futbolista que nos da mucho adentro y afuera del campo. Entendí que era un partido para que estuviera y lo hizo muy bien. Terminó un poco cansado, es normal por el recorrido que tiene en esa posición, pero estoy muy conforme”, explicó.

Berti también hizo foco en una de las cuentas pendientes de la noche: la falta de contundencia. “Tuvimos muchas chances de hacer un marcador más abultado, pero como en cualquier torneo es importante empezar ganando”, remarcó.

Con una mirada más amplia, el entrenador dejó en claro la mentalidad del plantel: “A los futbolistas les decimos que todos los partidos son de real importancia. Este es un equipo serio, aguerrido y con mucho compromiso. Todos los rivales son duros y todos los torneos son importantes”.

Además, destacó el trabajo semanal y la ilusión del grupo: “Los chicos se están manejando muy bien, tienen una ilusión muy linda de protagonizar todas las competencias”.

Sin tiempo para relajarse, Berti ya cambió el chip: “Mañana damos vuelta la página y pensamos en Argentinos, porque tenemos que defender la punta”.

Y sobre lo que viene en la Copa, dejó un mensaje fuerte: “Lo importante en la Libertadores es ganar. Nosotros vamos a ir al Maracaná con nuestras armas, a tratar de obtener los tres puntos y plantear un partido de igual a igual”.

La Lepra empezó ganando. Y su técnico ya piensa en ir por más.

Lepra vs Bolivar Copa Libertadores (3)

Berti no negocia: "No hay partidos para cuidar, todos se juegan con lo mejor"

Alfredo Berti dejó en claro cuál es la identidad que pretende para Independiente Rivadavia: intensidad, compromiso y foco absoluto en el presente. Sin especulaciones ni rotaciones pensadas en función de “partidos especiales”.

“Nosotros abordamos partido a partido siempre con lo mejor que tenemos en ese momento. Jugué dos finales de Libertadores y en mi cabeza no está la contemplación de cuidar jugadores para algún partido especial. Todos tienen que estar a disposición para el partido que viene”, afirmó con contundencia.

En esa línea, el entrenador marcó una diferencia clara con otras posturas más conservadoras: para él, no hay margen para guardar nada. Cada encuentro se juega como una final.

Berti también se detuvo en el crecimiento de uno de los nombres propios del equipo: Nicolás Bolcato. “Es un futbolista que conozco desde 2023. Todo lo que ha logrado se lo ha ganado solo, con trabajo y esfuerzo. Los compañeros con más experiencia lo apuntalan y él está madurando muy bien”, destacó.

Pero más allá de los nombres, el DT puso el foco en lo colectivo y en una idea que atraviesa al plantel: la conexión con el hincha. “Nosotros tenemos que jugar con la misma pasión que siente la gente. Cuando eso pasa, suceden cosas como las que estamos viviendo ahora”.

Ahí aparece una de las claves de este Independiente: el sentido de pertenencia y el objetivo compartido. “Hay un bien común y eso es básicamente lo que hacemos: no perder el tiempo y querer ser mejores”, cerró.

Un mensaje claro, sin grises. En la Lepra, no se negocia la forma de competir.