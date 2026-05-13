En vivo: con nueve hombres, Racing cae 2-1 contra Rosario Central en el alargue

Por los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026, Racing, que viene de dejar atrás a Estudiantes de La Plata, visita en el Gigante de Arroyito al duro Rosario Central de Ángel Di María, que eliminó en octavos a Independiente.
El gol de Zaracho para el 1-0 de Racing
El gol de Zaracho para el 1-0 de Racing
El gol de Ávila para el empate de Rosario Central
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La polémica expulsión de Maravilla Martínez en Racing
La polémica expulsión de Maravilla Martínez contra Rosario Central
Di Cesare fue expulsado por doble amonestación y Racing se quedó con nueve
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El gol de Copetti para el 2-1 de Rosario Central
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El minuto a minuto de Rosario Central - Racing