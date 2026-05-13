Presenta:

Deportes

|

Racing Club

En vivo: con nueve hombres, Racing cae 2-1 contra Rosario Central en el alargue

Racing ganaba con gol de Zaracho, pero Rosario Central lo dio vuelta con los tantos de Ávila y Copetti. Maravilla Martínez y Di Cesare fueron expulsados.

MDZ Deportes

Rosario Central y Racing juegan los cuartos de final en el Gigante de Arroyito.

Rosario Central y Racing juegan los cuartos de final en el Gigante de Arroyito.

Fotobaires

Por los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026, Racing, que viene de dejar atrás a Estudiantes de La Plata, visita en el Gigante de Arroyito al duro Rosario Central de Ángel Di María, que eliminó en octavos a Independiente.

El gol de Zaracho para el 1-0 de Racing

El gol de Zaracho para el 1-0 de Racing

El gol de Ávila para el empate de Rosario Central

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2054701535578247659?s=20&partner=&hide_thread=false

La polémica expulsión de Maravilla Martínez en Racing

La polémica expulsión de Maravilla Martínez contra Rosario Central

Di Cesare fue expulsado por doble amonestación y Racing se quedó con nueve

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2054712570510983337?s=20&partner=&hide_thread=false

El gol de Copetti para el 2-1 de Rosario Central

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2054716000084353055?s=20&partner=&hide_thread=false

El minuto a minuto de Rosario Central - Racing

Embed

Archivado en

Notas Relacionadas