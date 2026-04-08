Tras ser despedido de River, La Roca tiene nuevo trabajo y podría volver al Monumental: el motivo

Luego de ser despedido de River, "La Roca" Moreno consiguió un nuevo empleo y podría regresar al estadio del cuadro de Núñez dentro de unas semanas.

Barracas Central escribió una página inédita en su historia al estrenarse en el plano internacional este martes, en un duelo frente a Vasco da Gama disputado en el estadio Florencio Sola. El conjunto dirigido por Rubén Darío Insua vivió una jornada especial más allá de lo estrictamente futbolístico, en un contexto marcado por la expectativa y la trascendencia del evento.

En medio del arribo de la delegación brasileña al sur del conurbano bonaerense, una figura particular captó la atención fuera del campo de juego. Se trata de Diego “La Roca” Moreno, reconocido por su pasado como responsable de la seguridad del plantel de River, quien reapareció en escena acompañando al equipo visitante.

El conjunto carioca aterrizó en Argentina con una formación alternativa, compuesta mayormente por jugadores suplentes y jóvenes promesas, además de la ausencia de su entrenador principal, Renato Gaúcho. A pesar de este contexto, la institución no dejó librado ningún detalle en materia organizativa y optó por reforzar su esquema de seguridad durante la estadía.

Tras su salida de River, “La Roca” Moreno tiene nuevo trabajo y podría volver al Monumental image Diego "La Roca" Moreno presente en el Florencio Sola en el 0-0 entre Barracas y Vasco Da Gama. Archivo Cabe destacar que Moreno no forma parte de la estructura oficial de Vasco da Gama, sino que integra una firma privada especializada en servicios de seguridad. Dicha empresa fue contratada específicamente para este compromiso internacional, en línea con los protocolos que suelen implementar los clubes visitantes en este tipo de competencias.