River debuta en la Sudamericana como visitante contra Blooming: hora y cómo ver en vivo

Por la fecha 1 del Grupo H, River se medirá contra Blooming en el Estadio Ramón Aguilera Costas de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

River Plate visitará esta noche a Blooming de Bolivia por la primera fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana, competición que vuelve a disputar después de 11 años. El partido comenzará a las 21:30 en el Estadio Ramón Aguilera Costas y se podrá ver a través de DSports. El árbitro será el colombiano Andrés Rojas y en el VAR estará su compatriota David Rodríguez.

El único título de River en este certamen se dio en el 2014, en aquella inolvidable conquista donde eliminaron a Boca en las semifinales con el recordado penal que le ataja Marcelo Barovero a Emmanuel Gigliotti, para luego derrotar en la final a Atlético Nacional de Colombia. Un año después se dio su última participación en esta competencia, en una edición de 2015 donde cayó ante Huracán en las semifinales.

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Probables formaciones Blooming: Braulio Uraezaña; Miguel Villaroel, Eduardo Álvarez, Gabriel Valverde, Diago Giménez, Roberto Melgar; Matías Abisab, Danny Bejarano, Roberto Hinojosa; Bayron Garcés y César Menacho. DT: Mauricio Soria.