La lapidaria sentencia del DT de Vasco da Gama sobre Marino Hinestroza, el extremo que Riquelme quería para Boca

Renato Gaúcho, DT de Vasco da Gama, fue crítico con Marino Hinestroza, el colombiano que interesó a Riquelme y aún no rinde en Brasil.

Marino Hinestroza, el refuerzo que Boca quiso en el último mercado de pases, todavía no arranca y su DT en Vasco da Gama lo expuso sin filtro.

El nombre de Marino Hinestroza sonó fuerte en Boca Juniors durante el último mercado de pases, con el aval de Juan Román Riquelme. Sin embargo, la oferta de Vasco da Gama terminó inclinando la balanza y el colombiano desembarcó en Brasil.

A poco más de un mes de su llegada, su presente está lejos de lo esperado. El entrenador Renato Gaúcho fue claro al analizar su rendimiento y el de otros jugadores curiosamente compatriotas: "Trato de que tomen mejores decisiones cerca del área rival. Los cuatro colombianos del equipo cometen muchos errores, no puedo corregirlos al 100% de la noche a la mañana", dijo en referencia a Hinestroza, Carlos Cuesta, Johan Rojas y Andrés Gómez

.El DT de Vasco apuntó contra Marino Hinestroza y en Boca toman nota Renato Gaúcho El legendario Renato Gaúcho fue presentado hace apenas un mes como DT de Vasco da Gama. @VascodaGama El DT también hizo foco en el proceso de adaptación: "Los jugadores colombianos y ecuatorianos necesitan mucho tiempo para adaptarse al fútbol brasileño, porque hay una diferencia enorme tácticamente". Una frase que refleja que, por ahora, el extremo que llegó de Atlético Nacional de Medellín no logra acomodarse.

Desde su arribo, Hinestroza suma apenas 247 minutos en 10 partidos, sin goles ni asistencias. Además, el equipo ganó solo dos encuentros con él en cancha, números que explican las críticas y la falta de impacto en el equipo.