Ojo, Boca: los 3 impactantes datos estadísticos de la Universidad Católica de Dani Garnero

Universidad Católica de Chile, el rival del debut de Boca en la Libertadores, tiene fortalezas como equipo que preocupan a Boca.

El argentino Fernando "Toro" Zampedri es el máximo goleador en la historia de la Universidad Católica de Chile.

Boca Juniors ya puso la mira en su estreno ante Universidad Católica de Chile por la Copa Libertadores, y el equipo dirigido por Daniel Garnero llega con argumentos que invitan a la cautela. Hay señales claras que marcan que el primer rival xeneize no será sencillo.

Las fortalezas de la Católica que preocupan a Boca en su debut copero El primer dato fuerte está en su localía. Desde la reinauguración del estadio San Carlos de Apoquindo, rebautizado como Claro Arena tras su reforma, que incluyó la instalación de césped sintético, la Católica disputó 12 partidos: ganó 10, empató 1 y perdió solo 1 (0-2 contra O'Higgins). Un rendimiento que la convierte en un rival muy sólido jugando en casa. Ese rendimiento explica por qué se hace fuerte en casa y por qué Boca deberá adaptarse rápido a una superficie distinta.

Daniel Garnero DT de la U Católica El equipo chileno es conducido por el DT argentino Daniel Garnero, quien pasó como jugador por UC en los 90. @Cruzados El segundo punto clave es el presente goleador de Fernando Zampedri. El delantero argentino de 38 años no solo es el máximo artillero histórico del club, sino que además atraviesa un presente arrollador: suma 14 goles en 11 partidos en el arranque de 2026. Su capacidad para definir lo convierte en la principal amenaza para la defensa xeneize.

La tercera carta fuerte es Justo Giani, uno de los refuerzos que mejor rindió. El ex Aldosivi, que llegó libre a los Cruzados, suma 8 goles en 13 encuentros y se transformó en una pieza clave en el ataque del equipo chileno.

Viejos conocidos: dos ex Boca Juniors en la vereda de enfrente Gary Medel Gary Medel, con dos ciclos en Boca, viene de recuperarse de una lesión muscular y sería titular en la Católica. Prensa Universidad Católica El partido también tendrá un condimento especial por los reencuentros. Boca se cruzará con dos exjugadores como Gary Medel y el mendocino Fernando Zuqui. El primero viene de recuperarse de una molestia muscular y su presencia está en duda, mientras que el segundo (que tuvo un breve paso por Boca entre 2016 y 2017) podría tener minutos desde el banco.