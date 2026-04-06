La pésima noticia que recibió Independiente tras ganar el clásico de Avellaneda y antes de enfrentar a Boca

El extremo de Independiente sufrió una nueva molestia muscular y no llegará al duelo en la Bombonera.

Independiente ganó el clásico pero perdió a una pieza clave para lo que viene.

Independiente pasó de la euforia por el triunfo ante Racing Club a una preocupación importante. Santiago Montiel, una de las figuras del equipo, sufrió una nueva lesión y no podrá estar ante Boca Juniors el próximo sábado a las 19:30.

El extremo del Rojo fue determinante en el 1-0 del clásico de Avellaneda, ya que asistió a Gabriel Ávalos para el único gol del partido. Sin embargo, terminó el encuentro con molestias físicas que encendieron las alarmas en el cuerpo técnico.

El gol de Ávalos tras la asistencia de Santiago Montiel Gabriel Ávalo puso el 1-0 de Independiente ante Racing Gabriel Ávalo puso el 1-0 de Independiente ante Racing ESPN Tras realizarse estudios, se confirmó que se resintió de una lesión en los isquiotibiales de la pierna izquierda, la misma zona que lo había dejado afuera durante dos semanas en febrero, luego del partido ante Lanús.

En principio, Montiel no solo se perdería el cruce ante Boca en la Bombonera, sino también el compromiso frente a Defensa y Justicia. Su regreso podría darse recién en la fecha 16, cuando el Rojo visite a Riestra.