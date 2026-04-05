El emotivo homenaje de River al Beto Alonso a 40 años de su inolvidable tarde ante Boca en la Bombonera

River reconoció al ídolo por el aniversario 40° de su histórico doblete a Boca con la pelota naranja en 1986 que le permitió dar la vuelta olímpica.

River homenajeó al Beto Alonso en el Monumental a 40 años de sus inolvidables goles a Boca con la pelota naranja.

En la previa del duelo ante Belgrano, River Plate llevó adelante un emotivo homenaje al Beto Alonso en el estadio Monumental. El reconocimiento se dio a 40 años de aquella histórica actuación en la Bombonera, cuando el ídolo marcó dos goles ante Boca Juniors utilizando la recordada pelota naranja.

Con el estadio repleto, las pantallas mostraron el inolvidable cabezazo que abrió el marcador en 1986. Luego, la imagen quedó congelada con la mención al aniversario, mientras el Beto ingresó al campo de juego bajo una ovación cerrada de los hinchas, que volvieron a rendirse ante una de las máximas leyendas del club.

River emocionó a todos con el homenaje al Beto Alonso Homenaje al Beto Alonso en River por el 40° aniversario de los goles a Boca en 1986 Homenaje al Beto Alonso en River por el 40° aniversario de los goles a Boca en 1986 TNT Sports El exjugador recibió una plaqueta conmemorativa y una camiseta con su nombre y el dorsal 10, lo que generó otra reacción emotiva en las tribunas. El reconocimiento se enmarca en la política del club de mantener vivos los momentos más gloriosos de su historia.

Aquella tarde del 6 de abril de 1986 quedó grabada para siempre. En medio de una lluvia de papelitos, se utilizó una pelota naranja para mejorar la visibilidad, un detalle que terminó convirtiéndose en símbolo. Ese día, el equipo dirigido por Héctor Veira ganó 2-0 y dio la vuelta olímpica en la cancha de su eterno rival. En realidad, River ya se había asegurado el título días antes al vencer a Vélez por 3 a 0.